Дети Унсун-апай Статьи 7162 Ксения ЧЕРНИКА, Южно-Казахстанская область

– Только не сегодня, давайте завтра, во вторник, – просит отложить интервью У. Максеева. – Сегодня очень много людей ждут приема, неудобно задерживать их, ведь большинство из них приехали издалека.



Деваться некуда, я соглашаюсь, назначая встречу на утро следующего дня, до начала приема, чтобы иметь возможность спокойно задать целительнице свои вопросы, ответы на которые помогли бы понять феномен народной веры в ее способности. Дело в том, что к У. Максеевой лечиться от бесплодия и прочих женских заболеваний едут не только со всего Казахстана, но и других стран мира, включая Германию, США, Россию. Нет такого дня, чтобы число страждущих, переступающих порог ее дома, не перевалило за сотню, а то и две. Общеизвестно, что женское бесплодие принимает государственные масштабы. Но не к целительнице же идти, чтобы ее решить!



Между тем в целебные способности Унсун-апай, как ее называют вежливо все женщины, верят многие, о ней говорят и пишут. Количество больных, спешащих к ней на прием, не уменьшается. Вот и в назначенный для интервью день, когда я приехала в Сайрам и нашла ее дом, первое, что бросилось в глаза, так это скопление автомобилей – респектабельных и не очень, судя по номерам, прибывших из всех регионов республики. Проехать многие километры от родного города и поселка их заставила непоколебимая вера в чудо, которое должно помочь исцелить недуг. Еще не было десяти часов, а посетителей собралось столько, что я с трудом нашла в прихожей место для своих сапог, пристроив их рядом с детскими ботинками. «А что здесь делает ребенок?» – промелькнуло в голове. Поиск ответа на этот вопрос прервали помощницы целительницы, попросив меня подождать, заверив, что Унсун-апай непременно встретится со мной, закончив консультацию очередной пациентки. Оказывается, прием уже в разгаре, и поговорить до его начала не удалось.



Решаю поговорить пока с женщинами, коротающими время ожидания за чаепитием за огромным кухонным столом. Молодая мама, несколько смущаясь, рассказывает, что до рождения первенца много ходила по врачам, но так и не могла забеременеть. Ей назначали кучу лекарств, которые она тщательно принимала, но результата не добилась. Забеременеть удалось только после того, как от знакомых узнала о способностях Унсун-апай и прошла у нее курс лечения.



32-летняя Гульмира Дауренбаева тоже далеко не сразу пришла к целительнице. Врачи говорят, что она здорова, но женщину буквально преследуют выкидыши, ей никак не удается выносить плод. Причем трагедии случаются на достаточно больших сроках беременности. На этот раз она решила не рисковать и уже с четырех месяцев наблюдается у целительницы, ежедневно (!) приезжая на прием. Сейчас срок – семь с половиной месяцев, и женщина светится от счастья, готовясь к долгожданному материнству.

– Сюда на лечение приезжала моя сестренка, у которой киста задавила ребенка, – откровенничает Гульмира. – Унсун-апай помогла ей справиться с болезнью, сложная киста ушла без операции, и она благополучно родила.



Зухра Омарова проделала путь из Борового в Сайрам, чтобы пройти курс лечения у Унсун-апай. Гормональный сбой встал на пути желания обзавестись детьми. Говорит, что традиционная медицина оказалась бессильна, и двою­родная сестра посоветовала ей ехать в Южный Казахстан. Исповедь Зухры прерывает появление целительницы.

– Вот, знакомьтесь, это тоже мой ребенок, – У. Максеева с малышом на руках заходит на кухню. – Алинуру уже два годика, и его мама, 24-летняя Гульнара Аманжолова из Сузака, приехала за вторым ребенком. Не редкость, когда женщины годами ездят ко мне, и наше общение перерастает в дружбу. Есть даже случаи, когда женщины, забеременев с моей помощью, затем привозят своих повзрослевших дочерей.



Унсун-апай просит прощения у женщин за небольшой перерыв на интервью, предлагая мне присесть на корпеше. Комната приема без мебели, не считая пристроившегося в углу шкафа. Стены увешаны сертификатами и грамотами. Никакого магического шара или карт Таро, все очень просто и естественно. Сама целительница тоже сидит на полу, время от времени прихлебывая чай из пиалы и рассказывая о том, как у нее открылась способность исцелять.



Лечить людей она стала чуть больше 20 лет назад, успев к тому времени выйти замуж и родить четверых детей. У. Максеева – потомственная целительница. Лечением бесплодия 35 лет занималась ее мама Ханымзер Талибова, бабушка, прабабушка, и так до восьмого колена по материнской линии. Обладали такими способностями и в роду отца.

Спустя три года после смерти матери ее дар исцеления перешел к Унсун. Случилось это ночью. Во сне явилась мама и стала требовать, чтобы дочь переключилась с домашних забот о детях и внуках на лечение людей. Ночное видение не выходило из головы. После той ночи у Унсун-апай начались проблемы со здоровьем, открылось кровотечение, остановить которое медикам удавалось с переменным успехом. И только когда она начала вести прием, пытаясь исцелить отчаявшихся женщин, собственные болячки отступили.

Родители Унсун воспитали восемь дочерей. Практически все они, глядя на сестру, пытались тоже лечить. Увы, ничего не вышло. Оказалось, что даром исцеления обладает только она. Более того, если женщина по каким-то причинам прекращает прием, начинает болеть сама.



– Как-то я с внуками поехала на отдых в санаторий, – рассказывает целительница. – Решила отдохнуть, ведь ежедневный прием не проходит для меня бесследно. Я очень устаю, это тяжелый труд, требующий концентрации физических и психических усилий. Буквально через неделю у меня открылось кровотечение, остановить которое удалось только после того, как я посмотрела нескольких женщин из числа отдыхавших в лечебнице. У меня сильные биотоки, причем только в правой руке. От левой – никакой пользы.

Оказывается, Унсун-апай с помощью одного лишь прикосновения руки может поставить человеку диагноз, диагностировав миому, кисту, эрозию и другие заболевания. На протяжении многих лет в Алматы она ежегодно проходит тестирование, доказывая свои сверхъестественные способности и подтверждая квалификацию народного целителя. Иначе невозможно получить лицензию.



Ее пальцы излучают такую сильную энергию, которую фиксируют даже специальные измерительные приборы. Именно за такую ее способность ставить диагноз без проведения исследования на УЗИ-аппарате У. Максеева стала действительным членом академии народной медицины и космоэнергетики. А еще она обладает способностями ясновидения. Болезни лечит не только биоэнергетикой, но и практикует мануальный массаж вкупе с методами народного лечения, предлагая настойки и мази из трав, привезенных из Индии и Алтайского края.



Унсун-апай утверждает, что при ее помощи на свет появилось более 16 тыс. младенцев. И в подтверждение своих слов достает из шкафа амбарные книги, в которых на протяжении двух десятилетий скрупулезно записывает всех, кто приходит к ней на прием, в отдельной графе отмечая результат лечения.



– Благодарные женщины 58 девочек назвали моим именем, я не возражала, – говорит У. Максеева. – Но вообще-то статистика свидетельствует, что чаще после лечения у меня на свет появляются мальчики. Ко мне приходят женщины, у которых пять-шесть дочерей, а муж мечтает о сыне. Мне под силу помочь и им. Таких примеров не счесть. Вот, пожалуйста, у меня девятнадцать книг, в которых женщины оставляют свои отзывы. Почитайте, сами убедитесь.

Открываю наугад одну из них и читаю запись, оставленную Ольгой Фильчаниной: «Мне 34 года, и я на 5-м месяце беременности. До этого у меня было 5 выкидышей на 6–7-й неделе беременности. Унсун-апай – волшебница, когда она держит руку на животе, все внутри переворачивается». И таких историй, эмоционально написанных от руки, сотни, если не тысячи.



За дверью комнаты приема шумно, и я понимаю, что число тех, кто ждет приема целительницы, изрядно увеличилось. Надо завершать интервью. В голове роится куча мыслей по поводу диагностики пальцами и руками. Конечно, это древний и, наверное, малоизученный метод. Точно так же, как по ладони, можно «прочитать» болезни, характер и судьбу человека. Для чистоты эксперимента решаюсь проверить на себе лечебную силу Унсун-апай.



Мое желание она воспринимает спокойно, предлагая лечь на спину тут же, на корпеше. Все обследование занимает несколько минут. Очень горячей и крепкой рукой целительница проводит по телу, время от времени задерживая ее в какой-то одной точке, затем называет болячку, продолжая свое «путешествие» по моему организму. Целительница назвала практически все известные мне мои диагнозы, порекомендовав сходить на УЗИ, а уже потом, убедившись в ее правоте, приезжать к ней на лечение. Дескать, все вылечим, и медицинские препараты для этого не понадобятся. Такая ее рекомендация добавила еще больше смятения: верить или не верить в силу ее способностей? Каждому решать самому, впрочем, как и мне.

