Дети высадили цветочную клумбу в Студенческом парке Астаны

Культура
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Ксения Воронина
Маленькие жители столицы высадили цветочную клумбу на аллее в Студенческом парке возле дворца спорта "Казахстан". Мероприятие прошло в рамках первого фестиваля цветов "Гүлдене бер, менің Қазақстаным", передает Kazpravda.kz.

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Фестиваль одновременно приурочен к Дню защиты детей, который отмечался 1 июня, а также Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога, которые празднуют 5 июня.

"Целью фестиваля цветов является возрождение традиций цветоводства, расширение возможностей культурного пространства, вовлечение горожан и гостей столицы в экологическое развитие города. Мы хотим зародить новую традицию – ежегодное проведение такого фестиваля. Также мы решили дать детям возможность принять участие в посадке цветов и с небольшой помощью наших профессионалов самостоятельно высадить клумбу", – сказал председатель правления "Астана-Зеленстрой" Адильхан Абильдинов.

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Он отметил, что таким образом дети могут приобщиться к труду, понять, каким образом создается красота, которую с наступлением первых теплых дней можно наблюдать на столичных клумбах и цветниках.

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Фестиваль "Гүлдене бер, менің Қазақстаным" проходит 3–5 июня по инициативе ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Астаны", АО "Астана-Зеленстрой" при поддержке столичного акимата.

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