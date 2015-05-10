Дети заживо сгорели при пожаре в гостинице в Грузии

Фото с сайта vg-news.ru
В результате пожара, произошедшего в гостинице "Армази" грузинского черноморского города Кобулети, погибли трое детей, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Как сообщается, из охваченного огнем здания были эвакуированы 45 человек, в том числе 31 ребенок.
Причины возгорания выясняются.
По предварительным данным представителя местных властей, погибшие дети находились в том номере, где начался пожар.
Отмечается, что все дети являлись членами ансамбля из города Рустави и прибыли в Кобулети на гастроли.