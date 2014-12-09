Детишек встретил «Зангар»

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
На торжественной церемонии открытия аким области Нурлан Ногаев поблагодарил строителей ТОО «Марасант» и заверил, что воспитанию и обучению подрастающего поколения и впредь будет уделяться приоритетное внимание. Уже сейчас предшкольной подготовкой в регионе охвачено более 96% детей.
Радостные новоселья состоялись и в районах Приуралья. В Теректинском после капитального ремонта первый звонок прозвенел в школе Новопавловского сельского округа. Ремонтные работы ведутся и в средней школе села Юбилейное. По словам акима Теректинского района Жениса Сериккалиева, с их завершением будет решена проблема аварийных школ.
Настоящим праздником стало и открытие нового Дома культуры в селе Бостандык отдаленного Казталовского района.

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