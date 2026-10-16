Детская истерика: испытание для ребенка и родителей

Для родителей маленького ребенка, да и для окружающих, детская истерика порой становится настоящим испытанием. Еще несколько секунд назад малыш спокойно играл, а затем вдруг начинает кричать, плакать, падать на пол и требовать то, что взрослый не готов ему дать. Особенно часто такие ситуации возникают в возрасте двух-трех лет.

Почему ребенок так резко теряет контроль над собой? Всегда ли нужно прекращать плач? И действительно ли дети манипулируют родителями? На эти вопросы газете «Казахстанская правда» ответила психолог из Актау Юлия Проняева.

Манипуляция?

Не обязательно

По словам психолога, прежде всего важно понимать: истерика – это не просто плохое поведение и не сознательная попытка вывести взрослого из себя.

– В первую очередь это состоя­ние сильного эмоционального напряжения, с которым маленький ребенок еще не умеет справляться самостоятельно, – объяс­няет Юлия Проняева.

В два-три года эмоциональная система ребенка развивается быстрее, чем способность ее контролировать. Малыш уже хорошо понимает, чего хочет, но еще не обладает достаточными навыками, чтобы спокойно пережить отказ, ожидание или разочарование. Поэтому переход от спокойствия к крику и слезам действительно может занимать считаные секунды.

Причем причина, которая взрослому кажется совершенно незначительной – не дали конфету, выключили мультфильм, попросили надеть другую одежду, – для ребенка в этот момент может быть настоящим большим переживанием.

В раннем детстве истерики в определенной степени являются возрастной нормой. До года плач чаще связан с физиологическими потребностями: голодом, усталостью, болью, дискомфортом или потребностью в контакте. В один-два года появляется стремление к самостоятельности – знаменитое детское «я сам», здесь малыш сталкивается с большим количеством ограничений. В два-три года истерики обычно становятся наиболее заметными.

К четырем-пяти годам ребенок постепенно учится говорить о своем состоянии, договариваться, ждать, принимать отказ и восстанавливаться после расстройства. Полностью исчезнуть истерики при этом не обязаны, но со временем они должны становиться реже, короче и менее разрушительными.

Интересно, что особенно бурные реакции демонстрируются нередко именно дома.

В детском саду дети способны несколько часов контролировать себя, соблюдать правила, сдерживать усталость и переживания. А рядом с мамой или папой, где чувствуют себя безо­пасно, позволяют себе наконец «выпустить пар».

Поэтому, считает психолог, не стоит сразу называть такое поведение результатом излишне мягкого воспитания. Иногда оно действительно свидетельствует о доверии и эмоциональной безопасности. Но безопасность не означает отсутствие границ: ребенок должен знать, что взрос­лый выдержит его эмоции, но не позволит любого поведения.

Отдельный вопрос, который особенно волнует родителей, – манипуляция. Способен ли двухлетний ребенок специально использовать слезы и крик, чтобы получить желаемое?

По словам Юлии Проняевой, уже в два-три года ребенок может быстро устанавливать связь между собственным поведением и реакцией взрослого: «Я заплакал – мама дала конфету». Однако это еще не обязательно осознанная манипуляция в том смысле, который взрослые вкладывают в это слово.

– Чаще малыш просто учится тому, какие способы работают, – говорит психолог.

Если после крика он регулярно получает желаемое, такой сценарий закрепляется. Он запоминает закономерность: усиление крика может привести к нужному результату.

Особенно сильно это проявляется, когда взрослый сначала запрещает, а после двадцати минут плача все-таки уступает. Для ребенка ситуация становится простой: если кричать достаточно долго, взрослый в конце концов изменит решение.

При этом ребенок не обязательно делает это осознанно. Он просто получает определенный опыт.

Выход всегда есть

Что делать, если истерика началась? Первое правило для взрослого – постараться сохранять спокойствие. Это непросто, признает психолог, но ребенок в момент сильного эмоционального возбуждения очень чувствителен к состоянию родителя.

Следующий шаг – обеспечить физическую безопасность: убрать опасные предметы, не дать ребенку причинить вред себе или окружающим. А вот длинные объяснения и попытки доказать свою правоту лучше отложить.

Во время сильной истерики способность ребенка воспринимать сложную информацию снижается. Поэтому вместо длинной лекции достаточно коротких фраз: «Ты очень злишься. Я рядом». Или: «Когда успокоишься – поговорим».

Объятие можно предложить, но не навязывать. Если ребенок не хочет физического контакта, взрослый может просто оставаться рядом.

Отвлечение иногда помогает в самом начале эмоционального всплеска. Но если ребенок уже находится на пике истерики, попытки заинтересовать его игрушкой или мультиком чаще всего оказываются бесполезными.

Не стоит и пытаться немедленно заставить ребенка перестать плакать словами «успокойся», «не плачь» или «ничего страшного».

Для взрослого ситуация действительно может быть незначительной, но ребенок переживает ее как большое событие. Поэтому полезнее назвать его состояние: «Ты расстроился», «Ты очень злишься», «Тебе обидно, потому что мы уходим с площадки».

При этом важно разделять эмоции и действие.

– Злиться можно. Бить нельзя, – приводит пример психолог.

Это один из важных навыков эмоционального воспитания: ребенок постепенно понимает, что любые чувства допустимы, но далеко не любое поведение.

Если во время истерики ребенок ударил родителя, это поведение нельзя оставлять без внимания. Однако обсуждать произошедшее лучше после того, как он успокоится: «Ты очень сильно злился. Я понимаю. Но ты ударил маму – так нельзя. В следующий раз можно сказать: «Я злюсь», топнуть ногой или позвать меня».

То есть ребенку важно дать не только запрет, но и альтернативу.

Физически удерживать ребенка, по словам специалиста, допус­тимо только в ситуации, когда это необходимо для безопасности. Например, если он бьется головой о твердую поверхность, пытается выбежать на дорогу или наносит серьезные удары себе либо другому человеку.

Но удерживание не должно превращаться в наказание или демонстрацию силы. Если ребенок просто лежит на полу и плачет, хватать его и удерживать необходимости нет.

И еще одна важная граница: наказывать за саму эмоцию бессмысленно. Ребенок имеет право злиться, расстраиваться и плакать. Задача взрослого – остановить опасное действие, а уже потом обсудить его.

Предупредить легче, чем бороться

На частоту и силу детских истерик влияет не только конкретный запрет. Голод, недосып, перегрузка впечатлениями и смена режима способны существенно снизить способность маленького ребенка контролировать свои эмоции.

У ребенка ограниченный ресурс саморегуляции. Уставший, голодный или перевозбужденный малыш гораздо быстрее достигает состояния, в котором уже не может нормально справляться с переживаниями.

Поэтому иногда перед родителем не «капризный ребенок», а просто перегруженный.

Психолог советует родителям наблюдать за закономерностями: когда чаще всего возникают истерики, что им предшествует, сколько малыш спал, ел ли он, не был ли день слишком насыщенным.

Помогает и предсказуемость. Если пора уходить с площадки, лучше предупредить заранее: «Через пять минут мы уходим». Еще эффективнее использовать конкретный ориентир: «Еще одна горка – и идем домой».

Так ребенок получает возможность психологически завершить занятие и понимает, что взрослый не забирает его неожиданно.

Не менее важно, чтобы основные правила были понятны всем взрослым в семье. Если мама говорит «нет», папа тут же разрешает, а бабушка приносит ребенку конфету, мир становится для малыша непредсказуемым.

При этом родителям не обязательно одинаково реагировать на каждую мелочь. Главное – договориться о ключевых границах.

Но где заканчивается обычная детская истерика и начинается ситуация, требующая помощи специалиста?

Юлия Проняева советует не ориентироваться только на конкретную цифру – например, количество истерик в неделю или их продолжительность. Важнее общая картина: насколько часто и интенсивно происходят эпизоды, есть ли понятные причины, может ли ребенок успокоиться с помощью взрослого и как ведет себя между истериками.

Насторожить должны ситуации, когда истерики становятся все более частыми и тяжелыми, происходят практически без видимых причин, ребенок очень долго не может восстановиться или регулярно причиняет вред себе и другим.

Важно смотреть и на поведение ребенка вне истерик: как он общается, играет, говорит, реагирует на обращенную речь, устанавливает контакт и адаптируется к изменениям.

Иногда сама истерика может быть лишь вершиной айсберга.

Жесткой возрастной границы, после которой эмоциональную несостоятельность ребенка уже нельзя объяснять возрастом, психолог не проводит. Дети развиваются с разной скоростью. Однако по мере взросления от ребенка ожидается появление новых навыков: он постепенно учится словами сообщать о своем состоянии, просить о помощи, принимать простые ограничения, ждать, договариваться и восстанавливаться после эмоционального всплеска.

Если дети становятся старше, но их способность регулировать эмоции практически не развивается либо одновременно возникают серьезные проблемы с речью, контактом, поведением или адаптацией, не стоит просто ждать, пока они «перерастут» ситуацию.

Если малыш регулярно ударяется головой, наносит себе травмы, серьезно бьет других или не может остановиться даже с помощью взрослого, родителям стоит обратиться за помощью.

Начать можно с того специа­листа, к сфере которого относится проблема. При сомнениях в состоянии здоровья, боли, нарушениях сна, питания или общем самочувствии разум­но обратиться к педиатру. Если основной вопрос связан с эмоциональной регуляцией, поведением и отношениями в семье – к детскому психологу. При выраженных особенностях развития, речи или поведения может потребоваться консультация невролога, детского психиатра или другого профильного специалиста. Иногда наиболее грамотный путь – совместная работа нескольких специалистов.

И, пожалуй, главный совет психолога адресован не детям, а родителям, которые после очередной истерики начинают винить себя.

– Хороший родитель не тот, у которого ребенок никогда не истерит, – подчеркивает Юлия Проняева. – Ребенок может плакать, злиться, протестовать и не соглашаться с родителями – и это само по себе не говорит о неправильном воспитании.

Задача родителей не в том, чтобы сделать детство полнос­тью бесконфликтным. Важно постепенно научить ребенка проживать сильные эмоции, не разрушая себя и отношения с окружающими.

Идеальных родителей при этом не существует. Взрослые должны быть достаточно спокойными, предсказуемыми и эмоционально доступными, а также способными выдержать чувства своих детей и одновременно сохранить границы.

А если однажды взрослый сам не выдержал и сорвался, это тоже не делает его плохим родителем. Важно признать свою ошибку, восстановить контакт с ребенком и попробовать снова.