Детская трагедия

С начала года в Атырауской областной детской больнице умерли трое детей.

Эти события вызвали большой резонанс в обществе, появилось много вопросов от родственников, а также претензий и нареканий. По всем фактам на сегодня проводится экспертиза, создана комиссия. Разобраться в трагедии попытались представители облздрава.

Как рассказывает житель Атырауской области Канат Жумадилов, его дочь Айша поступила в Атыраускую детскую областную больницу с ожогом правой ноги 3 января.

– В травмпункте ребенку оказали первую помощь. Ожог, по словам врачей, составлял 6%. Там дочь сдала ПЦР-тест и провела около двух часов, пока мы с женой были внутри больницы. ПЦР-тест вышел отрицательным, мою супругу с дочерью положили в палату № 3 травматологии. 5 февраля их перевели в палату № 4, пояснив, что туда помещают получивших ожоги. С дочерью все было хорошо, мы связывались посредством видеовызовов и просто по телефону. Утром 6 января реа­ниматолог Ержан Омиржанулы забрал мою дочь в реанимацию, – говорит Канат Жумадилов.

По его словам, врачи аргументировали свои действия тем, что у девочки «пневмония» и «одышка».

– Моей дочери в день ставили по восемь систем. Айша не выдержала действия всех этих препаратов и впала в анафилактический шок. Они перепутали анафилактический шок с пневмонией и поместили ее в реанимацию, и там ей кололи снотворное. В ответ на вопрос, зачем они колют ей эти препараты, они заявляли, что мозг девочки должен отдыхать, что ей нельзя уставать, что ей нужно спать. Ей даже привязали руки и ноги, чтобы она не вырвала аппарат. Я спросил у реаниматолога Ержана Омиржанулы: «Когда мою дочь рвало от систем, остановили ли вы эти процедуры?» Он ответил утвердительно, подтвердив, что это его обязанность. А на самом деле выяснилось, что системы ставить не прекращали, – отметил отец погибшего ребенка.

По его словам, ребенку вкололи лишние препараты.

– Айша не выдержала такого обилия лекарств, и произошла эта трагедия. По вине врачей я лишился своей дочери. Они не обеспечили ей должный уход. Не только наша дочь, еще несколько детей пострадали. Мы требуем, чтобы их привлекли к ответу, – требует Канат Жумадилов.

В свою очередь медики созвали пресс-конференцию и рассказали, из-за чего произошли трагедии.

Как рассказал директор детской больницы Нуркабыл Айтмагамбетов, ребенок поступил к ним с ожогом. Через несколько дней после несчастного случая случилась токсемия, или отравление организма, вызванное наличием в крови токсинов, поступающих извне или образующихся в самом организме.

– Кроме того, у него развился так называемый ДВС-синдром, или внутрисосудистое свертывание, при котором наблюдается образование тромбов, и как следствие, наблюдается массивное кровоизлияние. Ребенок скончался, – отметил Нуркабыл Айтмагамбетов.

Другой смертельный случай произошел также в нынешнем году. Ребенок около одного месяца лечился в инфекционном отделении Атырауской областной больницы № 2 с диагнозом «острая кишечная инфекция». К исходу месяца состояние пациента ухудшилось, поэтому консилиум врачей принял решение перевести его в областную детскую больницу, так как наблюдался гемолитико-уремический синдром, дающий осложнение на почки. Ребенок находился в коме, транспортировка пациента была невозможна из-за тяжелого состояния. Позже, когда удалось его стабилизировать, ребенка направили в центр матери и ребенка в Нур-Султан, где через пять дней он скончался.

Еще один ребенок 10 дней амбулаторно лечился в частной медицинской компании «Интертич». Эффекта от лечения не было, и пациент был доставлен в детскую больницу в очень тяжелом состоя­нии. Несмотря на усилия врачей, родители потеряли ребенка.

– По всем фактам проводится экспертиза, создана комиссия, – отметила заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области Жанар Садуова.

Если говорить языком цифр, то в 2019 году в детскую больницу с различными травмами поступили 143 ребенка, из них умер один ребенок. В 2020 году доставлены 133 юных жителя, при этом фактов смертей зарегистрировано не было, а в 2021 году в больницу обратились 143 ребенка, из них шестеро умерли.

Нынешний год также отличился печальными фактами. С начала года в травмпункт по различным причинам обратились 35 детей с термическими, механическими травмами в результате ДТП, трое из них умерли.