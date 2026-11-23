Также выставят на торги платья принцессы Маргарет - младшей сестры Королевы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Детские платья Елизаветы II выставят на продажу 3 декабря», - говорится в публикации газеты The Telegraph.

Первоначально одежда принадлежала няне сестер Кларе Найт. После ее смерти в 1946 году вещи унаследовали родственники женщины. Впоследствии наряды некоторое время демонстрировались в музее, а в 2016 году их приобрел британский антиквар Дэниэл Хэдден вместе с другими предметами, связанными с королевской семьей.

Спустя пять лет коллекционер заметил в телевизионной передаче фотографию юной Елизаветы в зеленом платье с ромашками. Такой же наряд находился среди приобретенных им вещей. После подтверждения подлинности одежды Хэдден в течение нескольких лет представлял ее на выставках.

Продажа состоится 3 декабря в аукционном доме Hansons Auctioneers. Предварительная стоимость предметов составляет от £600 до £6,5 тыс.