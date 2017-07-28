Общество
Детский проект "Город профессий" запускают в Астане 
Акимат Астаны совместно с международным журналом Community запускает социальный проект "Город профессий", передает Kazpravda.kz.

В детском городке родители могут оставить на время ребенка, где он будет пробовать себя в различных профессиях. Проект "Город профессий" является социальным и не носит коммерческого характера.

У проекта имеется три ключевых направления. Первое – профориентация, чтобы у детей с малых лет формировалось представление о том, в какой сфере им хотелось бы работать в будущем. Второе – научить детей отмечать важность труда и ценность зарабатываемых в результате этого денег. Третье направление связано со статистикой, которая указывает на то, что в современном мире большинство людей работает не по профессии. Такая тенденция сохраняется на территории стран СНГ сегодня повсеместно.

В 2016 году в проекте приняли участие 326 675 детей в 25 городах Украины.

Попробовать себя в одной из 100 профессий, в числе которых – спасатель, пожарный, кинолог, доктор, учитель, криминалист, агроном, строитель, парикмахер, банкир и другие, дети смогут уже 19 августа. В 11.00 в парке "Арай" будет действовать интерактивный городок. На входе каждый ребенок получит паспорт, который по совместительству является его трудовой книжкой, и затем сможет "устроиться на работу". В игровой форме каждый ребенок в возрасте от 2 до 18 лет пройдет мастер-класс, а его наставниками станут настоящие профессионалы из разных сфер.

На протяжении 3–4 часов каждый ребенок сможет попробовать свои возможности в самых различных областях деятельности. Как отмечают сами организаторы, для родителей это прекрасная возможность выявить, к чему у ребенка имеется предрасположенность. Выявленные способности помогут развивать имеющийся интерес в ребенке, что в будущем позволит сделать правильный выбор в профессии.

Старательные "работники" получат "зарплату", которую смогут потратить на заинтересовавшие их товары в магазине сувениров и сладостей, расположенном на территории "Города профессий". Для того чтобы что-то приобрести в магазине, ребенок должен пройти 15–20 профессий, каждая из которых будет зафиксирована в его паспорте.

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