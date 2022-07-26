Детский сад закончился!

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к осени в стране должны разработать комплексный план защиты детей от насилия и принять меры по повышению качества дошкольного образования. Так, поэтапно с 2024 года намерены вернуть процедуру выдачи лицензий государственным и частным дошкольным учебным заведениям.

Малыши бьют малышей. И тем и другим достаются как минимум подзатыльники от воспитателей и нянечек. Особенно сложно, как отметила руководитель РОО «Союз родителей особенных детей Казахстана» Рауан Сагадиева, приходится учащимся коррекцион­ных детсадов. Дошколята не могут рассказать о побоях ввиду состояния здоровья, а родители боятся говорить о таких фактах, поскольку не хотят потерять мес­то. Случай в одном из столичных инклюзивных садов – тому доказательство. Нежелание создавать безопасные и комфортные условия пребывания малышей сигнализирует: владельцы пришли зарабатывать деньги.

– Бизнес, связанный с детьми, – это не способ обогащения, – выразила свою точку зрения на одном из последних брифингов председатель Республиканской ассоциации организаций дошкольного и среднего образования «Адилет» Динара Кудайкулова. – Каждый предприниматель должен создать условия для воспитанников, обеспечить безопасность. Многие открывают детские сады в небольших неприспособленных помещениях, где нет ни кроватей, ни пищеблока. Несколько раз вмес­те с мониторинговой группой посещала столичные детсады, некоторые из которых таковыми даже назвать нельзя, а они ведь «сидят» на государственном заказе.

Самое страшное, как говорят эксперты, что после вопиющих случаев избиения детей и других ЧП дошкольные организации продолжают работать и дальше. А невозможность контроля со стороны профильных ведомств порождает безнаказанность. Понятно, что лицензирование – это лишь одна из мер по повышению качества дошкольного образования и утопично надеяться на нее как на некий антидот против насилия, но вот считать барьером для псевдоучреждений вполне реально.

– Процесс получения лицензии – это отнюдь не новый этап, – сказала председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения Гульзат Кобенова. – До 2011 года через него проходили все дошкольные учреждения. Даже те детсады, которые работают сегодня, когда-то тоже получали разрешительные документы. Из-за того, что более десяти лет назад в Казахстане стояла задача максимально охватить маленьких казахстанцев дошкольным образованием, было принято решение отменить лицензирование.

Мера, конечно, вынужденная, но результат налицо: появились детсады и центры, которые не отвечают даже базовым требованиям, к примеру, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам. Что удивительного? Предприимчивые люди пришли заколачивать деньги, не более. Их не смущает, что воспитанники вынуждены находиться в стесненных, антисанитарных условиях, а в случае, не приведи Господь, пожара могут остаться под завалами.

«Куда же смотрят родители?» – справедливо спросите вы. У обеспокоенных заработком пап и мам, поверьте, иной раз просто нет выбора, тем более если это касается центров для особенных деток: рады тому, что есть. Отсюда вывод: владельцы не соответствующих имеющимся нормативам садов, чувствуя близкую кончину «профессиональной» деятельности, в настоящее время бьют тревогу, рапортуя о нецелесообразности лицензирования – мол, началась тотальная чистка дошкольных заведений. Однако в профильном министерстве уверяют – о закрытии детсадов речи не идет.

– Сегодня никто не проверяет, какие условия создаются при открытии детского сада, кого принимают на работу, какова материально-техническая база. Некоторые частные детсады и вовсе не подают уведомлений об открытии. Теперь во главу угла мы ставим вопрос качества дошкольного образования, – отметила Гульзат Кобенова, добавив, что первоначальные требования к лицензированию учитывают реальные условия и возможности отечественного рынка.

По словам председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки, лицензирование регулируется Законом «О разрешениях и уведомлениях», а квалификационным требованиям, состоящим из качественных и количественных показателей, дошкольные учреж­дения должны соответствовать не только на этапе получения разрешительных документов, но и на протяжении всей деятельности организации. Проще говоря, получить лицензию и забросить ее в дальний ящик не получится. Этот документ, место которому в центральной части холла здания или кабинета заведующего, – некий ориентир, напоминающий о необходимости соблюдения имеющихся правил, обеспечения безопасности детей, улучшения воспитательной и образовательной составляющих.

Не первый год работающие в педагогической отрасли специалисты, понимают, что лицензирование – необходимая мера на современном этапе, но считают – торопиться в этом вопросе нельзя.

«Я за лицензирование, – написала на своей странице в Facebook независимый эксперт по раннему детскому развитию, председатель ОО «Институт детства OYNA» Гау­хар Киикова. – Но! Это не значит, что качество повысится. Это значит, что мы отсечем сады, которые не могут обеспечить своих базовых условий. Без базового нельзя говорить о качестве. Но базовое само по себе не дает качества. К условиям у меня тоже вопросы: нужно пересматривать требования, СанПиНы, СНиПы. И, только пересмотрев, вводить новые требования. Поэтапно. Сначала сказать, какие это будут требования. Потом дать время на их выполнение. Оказать поддерж­ку садам, объясняя, что нужно менять. А потом уже лицензировать. Тут вопрос не в том, нужно оно или нет. Нужно. Вопрос в том, КАК? И это вопрос не одного министерства! Это комплексные решения! У правительства не должны требовать быстрых решений по глубинным проблемам».

При этом эксперт уверена, что лицензирование не должно быть само по себе. Необходим комп­лекс мер, позволяющий решить злободневные вопросы: что еще должны сделать? Как быть с низкой квалификацией воспитателей? Как поддержим сады?

– На расширенном заседании Президент дал поручение к осени разработать комплексный план защиты детей от насилия и принять меры по повышению качества дошкольного образования. Что это значит? Что сейчас министерства, к которым спус­тится эта фишка, будут в срочном порядке думать, как осенью показать, что они предприняли какие-то действия. Фокус с проб­лемы сместится на «измеримые мероприятия и показатели», типа «мы проверили 50% садов» или что-то подобное, – добавила Гау­хар Киикова.

Что получаем? Да, в дошкольных учреждениях детей бьют, и это не норма. Да, лицензирование необходимо, но не для галочки. А это значит, что только выдачей или невыдачей разрешительных документов ситуацию не изменить. Нужно бороться не с последствия­ми, а причинами, приведшими к ЧП. Например, нужно детально выяснять, почему ребенок агрессивен по отношению к сверстнику или воспитатель поднял руку на малыша? Абсолютно у каждого действия есть обоснование.

Главное – видеть суть проблемы и помнить: там, где начинается ответственность за здоровье и безопасность маленьких казахстанцев, детский сад заканчивается. Пришло время смотреть на ситуацию по-взрослому и без коррупционной подоплеки.