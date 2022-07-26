Общество Детский сад закончился! 26 июля 2022 г. 2:30 Насихат Оркушпаева По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к осени в стране должны разработать комплексный план защиты детей от насилия и принять меры по повышению качества дошкольного образования. Так, поэтапно с 2024 года намерены вернуть процедуру выдачи лицензий государственным и частным дошкольным учебным заведениям. Малыши бьют малышей. И тем и другим достаются как минимум подзатыльники от воспитателей и нянечек. Особенно сложно, как отметила руководитель РОО «Союз родителей особенных детей Казахстана» Рауан Сагадиева, приходится учащимся коррекционных детсадов. Дошколята не могут рассказать о побоях ввиду состояния здоровья, а родители боятся говорить о таких фактах, поскольку не хотят потерять место. Случай в одном из столичных инклюзивных садов – тому доказательство. Нежелание создавать безопасные и комфортные условия пребывания малышей сигнализирует: владельцы пришли зарабатывать деньги. – Бизнес, связанный с детьми, – это не способ обогащения, – выразила свою точку зрения на одном из последних брифингов председатель Республиканской ассоциации организаций дошкольного и среднего образования «Адилет» Динара Кудайкулова. – Каждый предприниматель должен создать условия для воспитанников, обеспечить безопасность. Многие открывают детские сады в небольших неприспособленных помещениях, где нет ни кроватей, ни пищеблока. Несколько раз вместе с мониторинговой группой посещала столичные детсады, некоторые из которых таковыми даже назвать нельзя, а они ведь «сидят» на государственном заказе. Самое страшное, как говорят эксперты, что после вопиющих случаев избиения детей и других ЧП дошкольные организации продолжают работать и дальше. А невозможность контроля со стороны профильных ведомств порождает безнаказанность. Понятно, что лицензирование – это лишь одна из мер по повышению качества дошкольного образования и утопично надеяться на нее как на некий антидот против насилия, но вот считать барьером для псевдоучреждений вполне реально. – Процесс получения лицензии – это отнюдь не новый этап, – сказала председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения Гульзат Кобенова. – До 2011 года через него проходили все дошкольные учреждения. Даже те детсады, которые работают сегодня, когда-то тоже получали разрешительные документы. Из-за того, что более десяти лет назад в Казахстане стояла задача максимально охватить маленьких казахстанцев дошкольным образованием, было принято решение отменить лицензирование. Мера, конечно, вынужденная, но результат налицо: появились детсады и центры, которые не отвечают даже базовым требованиям, к примеру, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам. Что удивительного? Предприимчивые люди пришли заколачивать деньги, не более. Их не смущает, что воспитанники вынуждены находиться в стесненных, антисанитарных условиях, а в случае, не приведи Господь, пожара могут остаться под завалами. «Куда же смотрят родители?» – справедливо спросите вы. У обеспокоенных заработком пап и мам, поверьте, иной раз просто нет выбора, тем более если это касается центров для особенных деток: рады тому, что есть. Отсюда вывод: владельцы не соответствующих имеющимся нормативам садов, чувствуя близкую кончину «профессиональной» деятельности, в настоящее время бьют тревогу, рапортуя о нецелесообразности лицензирования – мол, началась тотальная чистка дошкольных заведений. Однако в профильном министерстве уверяют – о закрытии детсадов речи не идет. – Сегодня никто не проверяет, какие условия создаются при открытии детского сада, кого принимают на работу, какова материально-техническая база. Некоторые частные детсады и вовсе не подают уведомлений об открытии. Теперь во главу угла мы ставим вопрос качества дошкольного образования, – отметила Гульзат Кобенова, добавив, что первоначальные требования к лицензированию учитывают реальные условия и возможности отечественного рынка. По словам председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки, лицензирование регулируется Законом «О разрешениях и уведомлениях», а квалификационным требованиям, состоящим из качественных и количественных показателей, дошкольные учреждения должны соответствовать не только на этапе получения разрешительных документов, но и на протяжении всей деятельности организации. Проще говоря, получить лицензию и забросить ее в дальний ящик не получится. Этот документ, место которому в центральной части холла здания или кабинета заведующего, – некий ориентир, напоминающий о необходимости соблюдения имеющихся правил, обеспечения безопасности детей, улучшения воспитательной и образовательной составляющих. Не первый год работающие в педагогической отрасли специалисты, понимают, что лицензирование – необходимая мера на современном этапе, но считают – торопиться в этом вопросе нельзя. «Я за лицензирование, – написала на своей странице в Facebook независимый эксперт по раннему детскому развитию, председатель ОО «Институт детства OYNA» Гаухар Киикова. – Но! Это не значит, что качество повысится. Это значит, что мы отсечем сады, которые не могут обеспечить своих базовых условий. Без базового нельзя говорить о качестве. Но базовое само по себе не дает качества. К условиям у меня тоже вопросы: нужно пересматривать требования, СанПиНы, СНиПы. И, только пересмотрев, вводить новые требования. Поэтапно. Сначала сказать, какие это будут требования. Потом дать время на их выполнение. Оказать поддержку садам, объясняя, что нужно менять. А потом уже лицензировать. Тут вопрос не в том, нужно оно или нет. Нужно. Вопрос в том, КАК? И это вопрос не одного министерства! Это комплексные решения! У правительства не должны требовать быстрых решений по глубинным проблемам». При этом эксперт уверена, что лицензирование не должно быть само по себе. Необходим комплекс мер, позволяющий решить злободневные вопросы: что еще должны сделать? Как быть с низкой квалификацией воспитателей? Как поддержим сады? – На расширенном заседании Президент дал поручение к осени разработать комплексный план защиты детей от насилия и принять меры по повышению качества дошкольного образования. Что это значит? Что сейчас министерства, к которым спустится эта фишка, будут в срочном порядке думать, как осенью показать, что они предприняли какие-то действия. Фокус с проблемы сместится на «измеримые мероприятия и показатели», типа «мы проверили 50% садов» или что-то подобное, – добавила Гаухар Киикова. Что получаем? Да, в дошкольных учреждениях детей бьют, и это не норма. Да, лицензирование необходимо, но не для галочки. А это значит, что только выдачей или невыдачей разрешительных документов ситуацию не изменить. Нужно бороться не с последствиями, а причинами, приведшими к ЧП. Например, нужно детально выяснять, почему ребенок агрессивен по отношению к сверстнику или воспитатель поднял руку на малыша? Абсолютно у каждого действия есть обоснование. Главное – видеть суть проблемы и помнить: там, где начинается ответственность за здоровье и безопасность маленьких казахстанцев, детский сад заканчивается. Пришло время смотреть на ситуацию по-взрослому и без коррупционной подоплеки.