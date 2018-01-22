Детский садик: у них и у нас

США

В стране, считающейся оплотом социальных прав и свобод, декретный отпуск заканчивается спустя полтора месяца после родов. Именно с этого возраста малышей принимают в детские сады. Кто-то может ужаснуться: как можно такого малыша отдавать на попечение чужим тетям? Однако американским женщинам не приходится выбирать. Единственной альтернативой может стать няня. Однако ее услуги обойдутся значительно дороже. Хотя и детсад здесь – удовольствие недешевое. Стоимость для самых маленьких, а значит, требовательных, может достигать 1,5–2 тыс. долларов в месяц.

Цена на дошкольные услуги варьируется не только в зависимости от возраста ребенка, но и времени, в течение которого он будет находиться в группе. Это может быть несколько часов, полдня или полный день. Есть отдельные группы для младенцев, детей, которые учатся ходить, а также ребят от 2 до 5 лет. В случае если садик большой, последнюю категорию малышей могут разделить по возрасту. В школу, а точнее в подготовительный класс, американские дети идут в 5 лет.

В детсадах США нет родительских собраний, а поговорить с воспитателем наедине можно только по предварительной записи. И в этом есть рациональное зерно: во-первых, экономится время: мамам и папам не приходится выслушивать выступления о достижениях или проблемных моментах чужих детей, а во-вторых, такой диалог будет намного полезней для ребенка, потому как родители и воспитатели могут обсудить все интересующие вопросы не торопясь и обстоятельно.

Не вполне привычными и даже пугающими для нас могут показаться бытовые условия. К примеру, дневной послеобеденный сон, который в казахстанских садах является частью привычного распорядка дня дошкольников, здесь проходит не в кроватях, а на мягких ковриках прямо на полу. Причем дети укладываются спать не снимая ни одежды, ни обуви.

Местные педагоги оправдывают это требованиями безопасности: при любой непредвиденной ситуации, будь то землетрясение, цунами или что-то еще, дети должны быть одеты и обуты.

Шоком для многих казахстанских мам может стать и меню детских садов Соединенных Штатов. Это сплошной фаст-фуд: картофель фри, наггетсы или пицца. Но и из этой ситуации есть выход: ребенок может пообедать тем, что приготовила его мама и принесла из дома специально для него.

Кстати, расхождения в менталитете и гастрономических предпочтениях приводят к тому, что наши соотечественники и другие выходцы из бывшего Союза, переехавшие в США на работу или на постоянное место жительства, выбирают более привычные дошкольные заведения, открытые эмигрантами из стран СНГ. Эти сады, учитывая местную культурную среду и требования родителей, предлагают более подходящий, по нашему мнению, детский рацион, состоящий из первого, второго и компота, а также отдельные кроватки для каждого малыша. Однако подобные детские учреждения и стоят дороже.

Считается, что и подход к процессу обучения в таких детсадах отличается. Американские воспитатели дают детям больше свободы, в то время как дошкольные организации, основанные выходцами из СССР, придают важное значение роли учителя-воспитателя, который должен направлять ребенка.

Китай

В детских садах Китайской Народной Республики все обстоит совсем по-другому. Во главе угла здесь стоит соблюдение дисцип­лины. При этом большая часть времени, которое малыш находится в детском саду, отводится образовательному процессу.

Сдерживание процесса роста народонаселения и пропаганда тезиса «Одна семья – один ребенок» привели к тому, что китайские родители сосредоточили все свое внимание и силы на воспитании и образовании единственного ребенка, который должен стать достойным членом коммунистического общества, грамотным и послушным. Поэтому детским садам в Поднебесной отводится важная роль – воспитывать физически крепких, морально устойчивых и умных детей.

Здесь, конечно, нет воинской дисциплины, требующей незамедлительного выполнения приказов взрослых, но спорить с ними или перечить малыши не должны. В Китае не повышают голос, нет телесных наказаний. Педагоги используют другие методы воздействия на непослушных детей: их осуждают, а поведение сравнивают.

В детских садах КНР также нет формы, детей одевают в свободном стиле, а отличительным знаком ребят, которые ходят в разные сады, являются рюкзаки. На входе в дошкольное заведение чаще всего есть охранники, а также медицинские работники, которые контролируют здоровье ребятишек, осматривая горло и руки.

Здесь тоже есть как государственные учреждения, так и частные, причем первые пользуются огромной популярностью, и не только по причине более низкой стоимости.

Очереди в дошкольные учреждения, субсидируемые из госбюджета, настолько велики, что среди стоящих в них иногда проводятся лотереи. Из-за большой востребованности в государственные детсады не принимают детей до 3 лет, так что самые маленькие отправляются в частные.

Зато с теми, кто достиг порогового возраста, работают очень активно. Здесь ни дети, ни воспитатели ни минуты не проводят без дела. Распорядок дня очень насыщенный и перемежается умственными и физическими занятиями. Каждый день дети занимаются физкультурой, причем это время они в основном проводят на свежем воздухе.

Даже в помещении китайские малыши особо не раздеваются и не меняют уличную обувь на сменную. Иногда им приходится сидеть на занятиях в куртках, потому как в здании нет отопления. Еду для малышей готовят тут же, на территории детского сада. В рационе, естественно, главенствующую роль играет рис, который дополняется мясом и овощами.

Детей приучают к тому, чтобы они доедали свою порцию до конца, и в случае необходимости дают добавку. После обеда наступает тихий час: каждый, предварительно раздевшись до трусиков и маечки, укладывается в собственную пос­тель. Стоит также отметить, что часть ребятишек остается в детсадах с ночевкой.

Страны Европы

Европейская система дошкольного образования очень схожа с американской. Практически во всех странах Старого Света главным методом воспитания дошколят является игра. Здесь нет бесконечных уроков и строгого распорядка дня. За малышами присматривают только для того, чтобы они не причинили никакого вреда себе и своим сверстникам. В остальном они свободны.

Если хотят покопаться в земле или посидеть в луже, никто не поспешит к ним с призывом одуматься. Подобная лояльность, впрочем, иногда принимает непривычные для нашего менталитета формы: воспитатели не контролируют, теп­ло ли дети оделись для прогулки, есть ли на них шапки в холодное время года.

И гуляют они в любую погоду, специально для дождя в немецких детсадах попросят родителей купить дождевик. Как свидетельствуют те, кто соприкоснулся с детсадовским воспитанием в Европе, здесь очень спокойно, если не сказать наплевательски, относятся к детским болезням, будь то сопли или кашель, – такие симптомы не являются противопоказанием к посещению садика.

Особенностью Европы является наличие «лесных» школ, численность которых постоянно увеличивается. В них воспитываются дети от 3 до 6 лет. Для единения с окружающей средой в таких не­обычных для казахстанцев учебных заведениях созданы все условия, причем самой природой.

Например, в Германии в таких детсадах приучают к самостоя­тельности, показывают, как обращаться со строительными инструментами, и ни в чем не ограничивают. Здесь нет разделения по возрасту и вообще отсутствуют какие-либо правила.

Такой подход, по мнению местных психологов, положительным образом сказывается на личности ребенка, который становится более коммуникабельным, так как формирование его личности проходило не в ограниченном пространстве, а на свежем воздухе, на лоне природы. Но не все европейские родители, конечно, морально готовы к тому, чтобы отдать свое чадо, рожденное в каменных джунглях, в лесной детский сад, поэтому основная часть малышей ходит в обычные.

Однако и в них образовательные программы имеют свои особенности. Например, в Германии очень популярна методика, разработанная Марией Монтессори и наделяющая детей свободой, но в обозначенных границах, и Вальдорфская система образования, когда главный акцент в обучении делается на безоценочном развитии творческих способностей малышей. Есть здесь и религиозные детские сады, принадлежащие той или иной общине.

Не стоит удивляться, но в немецком детском саду могут попросить родителей раз в неделю покупать продукты или вовсе приносить готовое питание для ребенка, потому как из детсадовского есть только фрукты, шоколадки или молоко.

Французские детсады работают по похожим принципам. Мамы здесь тоже не засиживаются в декрете, при этом посещение детсада не является обязательным, но большинство детей все же в них ходят. Уже с 3 лет малыши начинают учиться, с ними проводятся настоящие занятия. В конце года подводят итоги и выставляют оценки, используя различные критерии.

Кстати, для того чтобы ребенок обедал в детском саду, нужно получить направление в мэрии. Если мама малыша не работает, муниципальное питание ему могут и не одобрить: придется приносить еду с собой или отправляться на обед домой. Здесь так же, как в настоящей школе, несколько раз в год ребятишки отправляются на каникулы.

Япония

Особого рассказа требует тема детских садов в Японии. В Стране восходящего солнца по причине исторических и географических особенностей сложился традиционный, отличный от всего мира уклад жизни. И даже сейчас, когда все границы открыты, японцы, консерваторы по натуре, стараются сохранить свою уникальность, неохотно мирясь с новыми тенденциями. Это все в большей степени касается воспитания детей.

Известно, что до 5 лет японским малышам разрешается буквально все. Что бы ни вытворял дошколенок, никакого наказания или даже замечания в свой адрес он не услышит. При этом с малых лет жители островного государства приучаются жить в коллективе и ни в коем случае не выделяться. Принцип работы в команде, который стал основой японского экономического чуда, прививается с малолетства.

В традиционном японском обществе мама работать не должна. Как только у женщины рождается ребенок, она оседает дома и посвящает всю свою жизнь семье. Однако современные реалии вносят свои коррективы, и все больше женщин отказываются от домохозяйства в пользу карьеры, при этом их роль в воспитании ребенка не должна уменьшаться.

При каждом детском саде существуют «объединения мам», которые должны активно участвовать в той части жизни ребенка, которую он проводит в детском саду. При этом детсады учат в основном общению, а знания и умения, которые они дают, лишь поверхностные. Стать воспитателем может любая женщина, имеющая высшее образование, ей только необходимо окончить соответствующие курсы.

Зато питанию детей здесь уделяется повышенное внимание. Каждый прием пищи должен соответствовать потребностям маленького организма, а сам малыш обязан есть все.

Чтобы ребенок научился ладить с людьми, здесь даже время от времени меняют состав групп, и каждый год с детьми занимается новый воспитатель. По мнению местных жителей, такая практика помогает научиться найти консенсус со всеми, потому как никаких конфликтных ситуаций между людьми возникать не должно.

В японском обществе нет конкуренции, все равны, поэтому вы никогда не услышите, чтобы воспитатель похвалил или, наоборот, пожурил ребенка. Даже поют они хором, здесь нет солистов. Самым страшным наказанием для ребенка может стать угроза отчуждения от группы, в которой он состоит.

Казахстан

Отличие казахстанской дошкольной системы заключается в том, что каждый ребенок может претендовать на место в детсаду, при этом его мама не обязательно должна работать, как, например, в странах Европы, США или Японии. И стоимость услуг по дошкольному воспитанию в нашей стране гораздо ниже. Конечно, существует очередь в детские сады, но с ней успешно «борется» частный бизнес.

Активизируют этот процесс субсидии, которые государство предоставляет предпринимателю за каждого малыша. По этой причине частных детсадов становится все больше. По данным на 1 октября 2017 года, показатель охвата дошкольным образованием малышей, к примеру, Западно-Казахстанской области в возрасте от 3 до 6 лет составляет 99,9%. Для достижения 100-процентного результата у региона остался год, что предусматривает действующая в стране Госпрограмма развития образования до 2019 года.

Не так давно власти Западно-Казахстанской области заявили, что в регионе больше не планируется строить дошкольные учреждения за бюджетные средства. На смену привычной схеме финансирования подобных социальных объектов придет государственно-частное партнерство, элементы которого уже успешно применяются по всему Казахстану, и ЗКО в этом плане представляет собой один из положительных примеров.

Казахстанские садики в основном, конечно, частные, принимают на воспитание даже совсем маленьких – годовалых малышей, хотя наши женщины имеют возможность оставаться в декрете до 3 лет и до 1 года получать пособие на воспитание ребенка.

Для наших родителей более приемлем вариант, когда дети находятся в садах полный день с организованным горячим полезным питанием, прогулками на свежем воздухе, учебными и развивающими занятиями, тихим часом в собственных постелях и другими, привычными малышовыми делами. Поэтому именно такие условия предлагает большинство дошкольных заведений Казахстана.

Есть еще и мини-центры, и всевозможные детские клубы, которые предусматривают почасовое содержание детей. Их задача в основном состоит в развитии умственных возможностей малышей, приобщении к коллективу, и почти все они работают с детьми по часам.

Такое разнообразие возможнос­тей дошкольного воспитания и обучения детей позволяет казахстанским родителям выбирать приемлемые на свой взгляд программы и бытовые условия, которые, кажется, вполне конкурентоспособны в сравнении с системами дошкольного образования, сложившимися в разных странах мира.