Детско-юношеский турнир по таеквондо стартовал в Астане

Спорт
Азамат Сыздыкбаев
Фото Калижана Оспанова.
В Астане стартовал турнир по таеквондо на Кубок акима столицы среди детей и юношей от 6 до 17 лет, передает Kazpravda.kz

Соревнования проводятся Казахстанской Федерацией таеквондо – (WTF), при поддержке посольства Республики Корея в Казахстане, Корейского культурного центра и международного секретариата G-Global.

585a59b80e0811482316216.JPG

Мероприятие началось с красочного представления в южно-корейском стиле – ведь родиной таеквондо считается именно эта азиатская страна.

585a59db79cae1482316251.JPG

585a5a29382ae1482316329.JPG

Непосредственно сам турнир начался с государственного гимна Республики Казахстан. Сердца маленьких спортсменов были преисполнены гордости за свою страну и причастности к столь масштабному событию. Это можно было прочитать на их лицах.

585a5b7b78d061482316667.JPG 

Своих участников на турнир представили все регионы Казахстана, а также города Астана и Алматы.

585a5aec4fcc51482316524.JPG

Одну из самых больших делегаций на турнир привезли тренеры команды Атырауской области. 

585a5bb1d71eb1482316721.JPG

"Мы привезли сюда порядка 90 молодых таеквондистов. Основу этого состава составляет молодежь, которой необходим опыт выступлений на турнирах. В целом, хочу отметить, что у нас растут очень хорошие спортсмены. Скоро стартует чемпионат Азии, там мы увидим их в деле", – рассказал старший тренер детской и юношеской команды Атырауской области Ерлан Алагозов. 

585a5be2854151482316770.JPG

"Мы также делегируем туда двух спортсменов, одна из них – Жадыра Хайруллина – уже стала призером Азии среди кадетов. В этом году она выступит среди юниоров, – добавил он. – Благодаря нашей молодежи, у нас есть перспектива существенно повысить уровень казахстанского таеквондо. У наших спортсменов есть неплохая техника, мы располагаем хорошей структурой, пока нам не хватает лишь одного – опыта".

585a5c5d5509a1482316893.JPG

За опытом приехали на турнир и подопечные тренера команды Актюбинской области Жараса Пырмагамбетова, тем не менее наставник ждет от своих спортсменов успешного выступления.

585a5d68c73fc1482317160.JPG

"Жду от своих парней 3 золота. В общей сложности я привез на турнир 12 участников, из которых половина – новички соревнований, которые приехали сюда за опытом. От них я не жду сиюминутного результата, мне нужно, чтобы они увидели сам турнир и заразились духом соревнований", – подчеркнул тренер.

585a5d99b6f311482317209.JPG

При этом он назвал имена тех, на кого рассчитывает больше всего в рамках данных соревнований, а также в дальнейшем. 

"Из своей команды я могу выделить Нуржана Айтешева, Асета Ызгалиева и Саяна Нуртемура. Именно от них я жду наивысших результатов. Таеквондо – это олимпийский вид спорта, это тяжелая разновидность единоборств. В Казахстане WTF очень хорошо развивается, в частности наши олимпийцы Жаппаров и Мамаев не снискали лавров на Олимпиаде, тем не менее они туда попали – это большой прогресс. Надеюсь, кто-то из тех мальчишек, кого я привез сюда, "выстрелит" в будущем", – поделился тренер.

К слову, Асет Ызгалиев уже успел оправдать ожидания тренера, в первом бою полностью переиграв своего оппонента.

585a614d4f1321482318157.JPG

"Противник хорошо подготовился, с ним было непросто. Все примерно одного уровня, поэтому нужно биться. Я постараюсь выиграть турнир и оправдать надежды своего тренера. Я не боялся, потому что во время поединка уходит весь страх", – рассказал он.

Духом соревнований были заражены не только участники, но и сами тренеры. Несмотря на то, что многие из них уверяли, что основной целью участия на турнире является не победа в нем, а "обкатка" своих подопечных для более масштабных соревнований, было видно, что каждый из них переживает за своих молодых спортсменов.

585a621ea5fc61482318366.JPG

Уже сегодня будут известны имена первых победителей. Сам турнир продлится два дня, традиционный электронный подсчет баллов будет произведен у детей старше 12 лет в категориях кадеты и юниоры.

585a6312182de1482318610.JPG

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
Кадеты показали класс
Будущий лес начинается с маленького семечка
В строю – офицеры запаса
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Фундамент политики и экономики
Сила армии не только в оружии
Поддержаны проекты в сфере обработки
Спецтехника с иголочки
Курултай как основа новой конституционной модели Казахстана
От концепции – к реальным проектам
От финишной прямой к новому старту
Эхо тюркских танцев
Найти свое место в бизнесе
Дело, которое будет всегда
Сокровища, собранные с любовью
Открылся круглогодичный учебно-оздоровительный центр
Европейцы «клюют» на филе
Батима, Толкын, Гонерилья...
Под знаком классики
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахи в древнем Египте? Да!
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Казахстанка завоевала «бронзу» ЧА по прыжкам в Китае
Жания Бекмухамбетова завоевала «бронзу» по настольному тенн…
Сборная Казахстана по настольному теннису завоевала пять ме…
Казахстанские боксеры завоевали семь медалей на турнире в С…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]