Детско-юношеский турнир по таеквондо стартовал в Астане

В Астане стартовал турнир по таеквондо на Кубок акима столицы среди детей и юношей от 6 до 17 лет, передает Kazpravda.kz
Соревнования проводятся Казахстанской Федерацией таеквондо – (WTF), при поддержке посольства Республики Корея в Казахстане, Корейского культурного центра и международного секретариата G-Global.
Мероприятие началось с красочного представления в южно-корейском стиле – ведь родиной таеквондо считается именно эта азиатская страна.
Непосредственно сам турнир начался с государственного гимна Республики Казахстан. Сердца маленьких спортсменов были преисполнены гордости за свою страну и причастности к столь масштабному событию. Это можно было прочитать на их лицах.
Своих участников на турнир представили все регионы Казахстана, а также города Астана и Алматы.
Одну из самых больших делегаций на турнир привезли тренеры команды Атырауской области.
"Мы привезли сюда порядка 90 молодых таеквондистов. Основу этого состава составляет молодежь, которой необходим опыт выступлений на турнирах. В целом, хочу отметить, что у нас растут очень хорошие спортсмены. Скоро стартует чемпионат Азии, там мы увидим их в деле", – рассказал старший тренер детской и юношеской команды Атырауской области Ерлан Алагозов.
"Мы также делегируем туда двух спортсменов, одна из них – Жадыра Хайруллина – уже стала призером Азии среди кадетов. В этом году она выступит среди юниоров, – добавил он. – Благодаря нашей молодежи, у нас есть перспектива существенно повысить уровень казахстанского таеквондо. У наших спортсменов есть неплохая техника, мы располагаем хорошей структурой, пока нам не хватает лишь одного – опыта".
За опытом приехали на турнир и подопечные тренера команды Актюбинской области Жараса Пырмагамбетова, тем не менее наставник ждет от своих спортсменов успешного выступления.
"Жду от своих парней 3 золота. В общей сложности я привез на турнир 12 участников, из которых половина – новички соревнований, которые приехали сюда за опытом. От них я не жду сиюминутного результата, мне нужно, чтобы они увидели сам турнир и заразились духом соревнований", – подчеркнул тренер.
При этом он назвал имена тех, на кого рассчитывает больше всего в рамках данных соревнований, а также в дальнейшем.
"Из своей команды я могу выделить Нуржана Айтешева, Асета Ызгалиева и Саяна Нуртемура. Именно от них я жду наивысших результатов. Таеквондо – это олимпийский вид спорта, это тяжелая разновидность единоборств. В Казахстане WTF очень хорошо развивается, в частности наши олимпийцы Жаппаров и Мамаев не снискали лавров на Олимпиаде, тем не менее они туда попали – это большой прогресс. Надеюсь, кто-то из тех мальчишек, кого я привез сюда, "выстрелит" в будущем", – поделился тренер.
К слову, Асет Ызгалиев уже успел оправдать ожидания тренера, в первом бою полностью переиграв своего оппонента.
"Противник хорошо подготовился, с ним было непросто. Все примерно одного уровня, поэтому нужно биться. Я постараюсь выиграть турнир и оправдать надежды своего тренера. Я не боялся, потому что во время поединка уходит весь страх", – рассказал он.
Духом соревнований были заражены не только участники, но и сами тренеры. Несмотря на то, что многие из них уверяли, что основной целью участия на турнире является не победа в нем, а "обкатка" своих подопечных для более масштабных соревнований, было видно, что каждый из них переживает за своих молодых спортсменов.
Уже сегодня будут известны имена первых победителей. Сам турнир продлится два дня, традиционный электронный подсчет баллов будет произведен у детей старше 12 лет в категориях кадеты и юниоры.