Детское "Евровидение-2016" выиграла грузинская певица

Десятилетняя грузинская певица Мариам Мамадашвили с композицией Mzeo ("Солнце") выиграла прошедший на Мальте детский конкурс "Евровидение 2016", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС Как уточняется, Мамадашвили набрала 239 баллов, на втором месте оказался дуэт Мэри Варданян и Анаит Адамян из Армении с 232 баллами, третье место заняла итальянка Фиамма Бочча, которая набрала 209 баллов.Всего в 14-м ежегодном конкурсе приняли участие дети из 17 стран в возрасте от девяти до 14 лет.4. Россия – София Фисенко и проект The Water of Life ("Живая вода").5. Австралия – Алекса Кертис "We are" ("Мы есть").6. Мальта – Кристина Магрин "Parachute" ("Парашют").7. Беларусь – Александр Миненок "Music is my only way" ("Музыка моих побед").8. Нидерланды – группа "Kisses" – "Kisses and Dancin" ("Поцелуи и танцы")9. Болгария – Лидия Ганева "Волшебный день".10. Ирландия – Зена Донелли "Brice Ar Bhrice" ("Кирпичик за кирпичиком").11. Польша – Оливия Вечорек "Nie zapomnij" ("Не забывай").12. Македония – Мартия Станойкович "Love will lead our way" ("Любовь укажет наш путь").13. Албания – Клеста Кехая "Besoj" ("Я верю").14. Украина – София Роль "Planet craves for love" ("Планета жаждет любви").15. Израиль – Дуэт Шир и Тим (Шира Фриман и Тимоти Санников) – "Follow My Heart" ("Следуй за моим сердцем").16. Кипр – Йоргос (Джордж) Михаилидис "Dance floor" ("Танцпол").17. Сербия – Дуня Йеличиц "U La La La".