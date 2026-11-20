«Пока ты отказываешься от обеда, дети в Африке голодают!» Этот аргумент знаком не одному поколению родителей. Когда уговоры нормально поесть исчерпаны, в ход идет последнее средство. Честно говоря, прежде на моего сына-подростка оно не особенно действовало: фразу он воспринимал, скорее, как старую шутку. Но на этот раз неожиданно согласился: да, детям там действительно приходится нелегко.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

Дело в том, что летом его классный руководитель Мария Валерьевна Валова поехала волонтером на Мадагаскар. О том, что увидела на острове Нуси-Бе, она рассказывала и ребятам, и нам, родителям, делилась впечатлениями и фотогра­фиями в соцсетях. Снимки невольно заставляли сравнивать эту жизнь с той, к которой привыкли наши дети.

В небольшой школе кабинет директора – открытая постройка под навесом в тени папайи. В классах – деревянные столы и скамейки, стены украшены детскими рисунками. Вместо звонка – шум океана, вместо школьной столовой – принесенный из дома перекус. О компьютерах и интерактивных досках говорить не приходится. Но дело даже не в отсутствии привычного комфорта. Для многих местных семей сама возможность отправить ребенка в школу – привилегия: не все могут оплатить школьные сборы, а некоторым детям с ранних лет приходится работать.

При этом на фотографиях – самая обычная детская жизнь. Ребята старательно выводят буквы в тетрадях, играют на переменах, смеются. Малыши поют и танцуют прямо на уроках. Мария Валерьевна признавалась: приехала учить, а с первых минут поняла, что учиться здесь придется и ей самой.

Мы с сыном разговорились о том, какой невероятный контраст. Для одного ребенка школа – возможность, за которую семье приходится бороться. Для другого – ежедневная обязанность, от которой иной раз хочется отдохнуть. Один радуется возможности открыть учебник, другой не спешит садиться за домашнее задание. Но какими бы разными ни были условия, дети остаются детьми. Им хочется играть и дружить, узнавать новое, радоваться похвале, чувствовать себя любимыми и защищенными.

И я поймала себя на мысли, что в собственных спорах с сыном часто перечисляю то, что мы, взрослые, сумели ему дать: дом, хорошую школу, телефон, компьютер, возможность выбирать занятия по душе. Все это важно, но разве счас­тье измеряется таким списком? Даже у самого благополучного подростка бывают тревоги, обиды и неудачи. И он не обязан быть довольным каждой минутой только потому, что у него есть то, о чем другие могут лишь мечтать.

Человечество весь минувший век училось признавать: полноценное детство – не привилегия счастливчиков и не милость взрослых. Оно должно быть доступно каждому ребенку, где бы тот ни родился, в какой стране ни жил и на каком языке ни говорил. Еще 20 ноября 1959 года Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. А ровно через 30 лет, 20 ноября 1989-го, – Конвенцию о правах ребенка. Именно к этим датам приурочен Всемирный день ребенка.

Речь идет о самых важных вещах: праве на образование, медицинскую помощь, отдых, защиту от насилия, семейную заботу. А в преамбуле конвенции есть слова о том, что для гармоничного развития ребенку нужно расти «в атмосфере счастья, любви и понимания». К сожалению, для миллионов детей это по-прежнему цель, чем повседневная реальность.

И хотя в этот раз мой аргумент все-таки подействовал, в следующий раз я постараюсь обойтись без напоминаний о голодающих детях Африки. Не потому, что их трудности стали менее важными. Просто чужое несчастье – плохой аргумент в споре о собственной жизни…