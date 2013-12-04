Детям – качели, взрослым – парковка

В сентябре нынешнего года началась подготовка проектов по благоустройству этого неухоженного двора со стихийной автостоянкой, а уже в конце октяб­ря территорию было не узнать. Здесь появились два новых игровых объекта. Первый из них, для самых маленьких жильцов дома, – детская площадка размером 17 на 20 м с игровым комплексом, горкой, песочницей «Ромашка», качалкой-балансиром и качелями на металлических стойках. Для безопасности малышей площадку огородили декоративным металлическим ограждением высотой 1,5 м.

Вторую площадку – детский спортивный комплекс размером 12,1 на 19,4 м – смогут посещать уже дети постарше. Для них проектировщики предусмотрели оборудование, предназначенное для игр и силовых нагрузок. Позаботился депутат и об общем благоустройстве двора. Были покрашены и приведены в надлежащий вид существующие ограждения и малые игровые формы, произведена санитарная обрезка деревьев.

Решена и характерная для многих дворов многоэтажек города проблема с размещением авто. Теперь автовладельцы смогут парковать свои машины на двух заасфальтированных стоянках.

Сергей ГОРОВ, Павлодар