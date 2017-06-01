Детям – не болеть!

Оснащенное по последнему слову техники многопрофильное учреждение рассчитано на 350 коек. Стационарная помощь детскому населению столицы и регионов оказывается по таким специальностям, как гастроэнтерология, нефрология, неврология, оториноларингология, офтальмология, пульмонология, стоматология и челюстно-лицевая хирургия, комбустиология, травматология и ортопедия с реабилитационными курсами, хирургия, токсикология, клиническая трансфузиология, эндо­кринология, урология, нейрохирургия, физиотерапия, диетология.

По словам главного врача Расулбека Аипова, в клинике работают высокопрофессиональные кадры, в 14 автономных операционных и операционном зале осуществляются практически все виды хирургических вмешательств, кроме кардиохирургических. К примеру, в травматологии и ортопедии активно применяется малоинвазивный метод стабилизации переломов трубчатых костей, внедрен способ лечения деформаций нижних конечностей у детей, что приводит к скорейшей реабилитации пациентов. Проводятся нейрохирургические операции с применением нейронавигации, в отоларингологии осуществляются хирургические вмешательства по имплантации электромагнитного слухового аппарата (восстановление слуха у детей с врожденной тугоухостью). Всего в год пролечивается до 17 тыс. детей.

Ознакомившись с работой ряда отделений, министр особое внимание обратил на организацию неотложной помощи, работу приемного покоя – ведь именно там встречают больного, определяют первые признаки недуга, составляют дальнейшую тактику ведения пациента.

– Критики в адрес системы здраво­охранения звучит много, зачастую небезосновательно, – отметил Елжан Биртанов. – Мы должны понимать, что для родителей любая болезнь ребенка – это большой стресс. И от того, сможем ли мы внушать людям доверие, как организуем правильно экстренную помощь, зависит очень многое.

Министр поздравил с наступающим праздником сотрудников клиники, а также обратился с пожеланиями не болеть и расти здоровыми к маленьким пациентам, в подарок которым он вручил книги.