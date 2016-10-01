​Детям окажут врачебную помощь

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
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Десант узких специалистов из Астаны организовали работники общественного фонда «Ана үйi» совместно с корпоративным фондом «BI Жулдызай», в мае текущего года запустившие новый медико-социальный проект «Центр поддержки усыновителей». Мобильная группа врачей в составе невропатолога, ортопеда, реабилитолога, логопеда-дефектолога и психолога посетили областной детский дом «Умiт», коррекционную школу-интернат для ребятишек с задержкой психического развития в городе Серебрянске и Аягозское детское психоневрологическое медико-социальное учреждение. Медики осмотрели всех проживающих в них воспитанников, а также подопечных усть-каменогорского Дома мамы.

– В проекте участвуют именно те специалисты, которые могут улучшить больным детям-сиротам качество их жизни, – рассказывает специалист цент­ра поддержки усыновителей ОФ «Ана үйi» в Усть-Каменогорске Думан Махамбетова. – За те полгода, что мы работаем, к нам пре­имущественно обращаются семейные пары, которые хотят усыновить здорового ребенка. Поэтому врачебная помощь оставшимся без родительской опеки малышам жизненно необходима. Наша главная цель – добиться того, чтобы все без исключения воспитанники детских домов обрели семьи. В ходе медицинского осмотра выявлено большое количество ребят со сколиозом, плоскостопием, проблемами со зрением, речью, мелкой моторикой. Восьми ребятишкам рекомендовано оперативное лечение. Кстати, оперировать этих малышей в начале будущего года будут высококвалифицированные специалисты из России, Литвы и других стран. Консервативное лечение, особенно детям с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, также будет проводиться. С этой целью, к примеру, инструкторы лечебной физкультуры детских домов ВКО еще в сентябре прошли специальное обучение за счет корпоративного фонда «BI Жулдызай».

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