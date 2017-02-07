А вот толки о его продаже в пользу какого-нибудь детского дома, напротив, преждевременны. Угнанный у популярного в кругах любителей рэпа исполнителя «Ауди» выявлен и водворен на штрафную стоянку полицейскими больше 10 лет назад, с тех пор и стоит без движения. Рэпер был своевременно извещен о том, но забирать собственность не торопится. Некоторое время автомобиль соседствовал с угнанной у Владимира Жириновского машиной, но недолго, лидер либерал-демократов свое быстро вернул.

Заметая следы, угонщики ловко используют современные техничес­кие достижения, однако находящийся на вооружении полицейских магнитно-оптичес­кий аппаратный комплекс «Регуло-4505» позволяет безошибочно определять перебитые вин-коды, поддельные технические паспорта и водительские удостоверения. Порой это делается даже прежде, чем владелец успевает хватиться пропажи.

Только с начала нынешнего года, говорит начальник регистрационно-экзаменационного отдела ДВД СКО Сергей Гизбрехт, таким образом на штрафстоянке оказались три разыскивавшиеся по линии Интерпола машины. Одна из них, престижная «Тойота», была похищена в Беларуси, УАЗ – в Челябинской области. Тут каждая единица техники, что называется, «с био­графией» – так, в прошлом году при попытке постановки на учет полицейскими была обнаружена машина, взятая жуликами напрокат в Москве и перепроданная в Омске.

Что касается «Ауди» Тимати, то, по слухам, забирать ее рэпер отказался, сказав, что машину можно продать и передать деньги какому-нибудь детскому дому. Вообще-то петропавловские детские дома в достатке обеспечены всем необходимым. Так что, пояснили в горакимате, если дело дойдет до продажи, вырученная сумма, скорее всего, будет использована на благотворительную помощь нуждающимся в дорогостоящем лечении детям.

Однако ключевым тут является слово «если». Поскольку машина водворена на штрафстоянку в рамках уголовного дела, предпринять какие-либо действия с ней можно только после того, как владелец пришлет в ДВД полагающиеся в таких случаях документы, чего Тимати не сделал. Кроме того, остается открытым щекотливый вопрос: поскольку до 2011 года содержание транспортных средств на штрафстоянке было платным, списан ли накопившийся до того времени долг, а если нет – кто должен его возместить?