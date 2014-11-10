Deutsche Bank выделит около $400 млн для финансирования казахстанских фермеров 

Экономика
Батырбек Агимбетов
Deutsche Bank в рамках сотрудничества с АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" выделяет порядка $400 млн, которые будут распределяться среди сельхозформирований Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz с 7-го заседания казахстанско-немецкого Делового совета по стратегическому сотрудничеству.  

"Сегодня во время встречи с премьер-министром господин Питер Тильс (исполнительный директор по Центральной и Восточной Европе Deutsche Bank – Прим. автора) упомянул, что Deutsche bank привлекает для "КазАгро" порядка 400 миллионов долларов, которые будут распределяться для сельхозкомпаний, агрообъединений, производящих сельхозпродукцию", – сказал председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Куандык Бишимбаев.

Со своей стороны "Байтерек" выразил готовность поддержать данный проект: "Мы со своей стороны подтверждаем, что холдинг "Байтерек" готов участвовать в реализации этой программы, которая будет осуществляться через дальнейшие инвестиции в акционерный капитал, предоставление различного рода кредитных и других финансовых инструментов поддержки. Сотрудничеству с немецкими компаниями мы придаем очень большое значение", – заверил немецких партнеров сопредседатель казахстанско-германского Делового совета Бишимбаев.    

Председатель казахстанско-германского Делового совета, исполнительный директор по Центральной и Восточной Европе Deutsche Bank Питер Тильс в свою очередь отметил, что иностранные инвесторы, работающие или желающие войти на рынок Казахстана, ожидают расширения сотрудничества.

"Вы знаете, что мы хорошо и интенсивно развиваемся. Фирмы находят возможность увеличивать объемы экспорта в Казахстан. Мы рады, что казахстанская сторона интенсивно работает над поиском решений. Я рад тому, что в Казахстане есть определенные пояснения многих вопросов, в том числе сотрудничество с экономическим советом. Говорим мы также об открытии внешнеторговой палаты в Казахстане. Санкции против России, курс обмена валют, рубль становится дешевле, в Казахстане произошла такая ситуация в начале этого года. В этом году, думаю, этого не произойдет. Инвесторы смотрят с нетерпением в следующий год", – добавил Питер Тильс.

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