Deutsche Bank выделит около $400 млн для финансирования казахстанских фермеров 

Deutsche Bank в
рамках сотрудничества с АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" выделяет порядка $400 млн, которые
будут распределяться среди сельхозформирований Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz с 7-го заседания казахстанско-немецкого
Делового совета по стратегическому сотрудничеству.
"Сегодня во время встречи с премьер-министром господин Питер Тильс (исполнительный директор по Центральной и Восточной Европе Deutsche Bank – Прим. автора) упомянул, что Deutsche bank привлекает для "КазАгро" порядка 400 миллионов долларов, которые будут распределяться для сельхозкомпаний, агрообъединений, производящих сельхозпродукцию", – сказал председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Куандык Бишимбаев.
Со своей стороны "Байтерек" выразил готовность поддержать данный проект: "Мы со своей стороны подтверждаем, что холдинг "Байтерек" готов участвовать в реализации этой программы, которая будет осуществляться через дальнейшие инвестиции в акционерный капитал,
предоставление различного рода кредитных и других финансовых инструментов
поддержки. Сотрудничеству с немецкими компаниями мы придаем очень большое
значение", – заверил немецких партнеров сопредседатель
казахстанско-германского Делового совета Бишимбаев.
Председатель казахстанско-германского Делового совета, исполнительный директор по Центральной и Восточной Европе Deutsche Bank Питер Тильс в свою очередь отметил, что иностранные инвесторы, работающие или желающие войти на рынок Казахстана, ожидают расширения сотрудничества.
"Вы знаете, что
мы хорошо и интенсивно развиваемся. Фирмы находят возможность увеличивать
объемы экспорта в Казахстан. Мы рады, что казахстанская сторона интенсивно
работает над поиском решений. Я рад тому, что в Казахстане есть определенные
пояснения многих вопросов, в том числе сотрудничество с экономическим советом.
Говорим мы также об открытии внешнеторговой палаты в Казахстане. Санкции против России, курс обмена валют, рубль становится дешевле, в Казахстане произошла такая ситуация в начале этого года. В этом году, думаю, этого не произойдет. Инвесторы смотрят с нетерпением в следующий год", – добавил Питер Тильс.