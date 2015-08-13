Девальвация в Китае станет ударом для сырьевых рынков – аналитик
Ксения Воронина
Стратег и директор отдела биржевых продуктов компании Saxo Bank Оле Слот Хансен обозначил основные вызовы, связанные с девальвацией юаня, в том числе тот факт, что ослабление китайской валюты сделает импорт сырья дороже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Saxo Bank.
"На сырьевые рынки, которые трещат по швам из-за перенасыщения и снижения спроса со стороны Китая, сегодня обрушился еще один удар. Решение Народного банка Китая девальвировать юань на 1,9% вернуло внимание инвесторов к теме валютных войн. Сырьевые активы, которые напрямую зависят от спроса со стороны Китая, в первую очередь сырая нефть и промышленные металлы, падают в цене, поскольку удорожание импорта может сократить спрос еще сильнее.
Доллар сначала укрепился на новостях, что оказало рынкам сырья некоторую поддержку, однако затем инвесторы начали понимать, что это может отсрочить повышение ставки в США", – говорится в аналитике Хансена.
Эксперт уверен, что это повлечет за собой не только дефляционный эффект дешевого импорта, но – потенциально – сокращение темпов роста занятости в США.
"Курс доллара достиг рекордных высот против корзины валют развивающихся стран, что неблагоприятно повлияло на конкурентоспособность компаний-экспортеров.
В связи с этим цены на сырье быстро развернулись в обратном направлении, а цены на сырую нефть и высококачественную медь достигли недавних минимумов", – считает аналитик.
Кроме того, ситуация неопределенности, созданная Китаем, заставила инвесторов покидать классы рискованных активов, при этом текущая динамика развивается в направлении, противоположном доминирующему тренду. Доходность на облигации и акции снижается, а цены на драгметаллы растут, поскольку фонды с рекордно высокой короткой позицией сокращают свои риски.
Новости о том, что в прошлом месяце объем добычи в странах ОПЕК достиг 3-летних максимумов также усложняют ситуацию. Увеличение объемов добычи до 31,5 млн баррелей в день, что намного больше заявленной цели – 30 млн баррелей в день, обусловлено тем, что Иран и Ирак нарастили объем до максимальных значений с 2012 года. Объем добычи нефти в Иране, согласно прогнозам, вырастет на 1 млн баррелей в день в течение двух лет.