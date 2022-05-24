Свежий выпуск Девелоперский проект аула 24 мая 2022 г. 0:53 Юлия Полонская Повысить доход более 7 млн сельчан планирует партия «AMANAT» в рамках проекта «Ауыл аманаты». О первом в Казахстане проекте, направленном на самый детальный скрининг домашних хозяйств и повышение доходов сельских жителей, рассказали на пресс-конференции секретарь партии «AMANAT» Эльдар Жумагазиев и руководитель проектной группы партии в рамках реализации проекта «Ауыл аманаты» Нурлыбек Муканов. «Ауыл аманаты» – подпрограмма принятого 14 апреля текущего года комплексного плана «Программа повышения доходов населения до 2025 года». Основная его цель – всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес и, как следствие, решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни граждан. Для достижения целей, предусмотренных проектом, партией создан специальный проектный офис. Сначала его сотрудники займутся сбором статистических данных по каждому дому на селе. В этом анализе учтут географические особенности каждого населенного пункта, земельные вопросы, обеспечение водой, трудовые и финансовые ресурсы. Скрининг позволит, например, выяснить, для выращивания каких культур подходят районы, какие производства на их территории можно открыть. Эти данные будут переданы местным исполнительным органам. – Скрининг – термин медицинский, но именно он отражает задачи этого этапа и специфику методологии, – отметил Эльдар Жумагазиев. – Наша главная цель – собрать правдивые статистические данные и обновить имеющиеся, чтобы представить реальную картину дел на селе. Девелоперский проект – еще один специфический термин, который на практике отражает цели проекта. На основании собранной информации будет разработана специализация каждого из сел, что в свою очередь позволит любому жителю включиться в общий план производственных работ. Как отметил спикер, в рамках проекта «Ауыл аманаты» Правительству и акиматам необходимо изучить требования крупных торговых и перерабатывающих компаний, компаний из стран-импортеров к производимым товарам и обеспечить доступ к данной информации участникам государственных мер поддержки. Кроме того, одним из важных механизмов по повышению доходов населения является обучение технологическим циклам производства, что сделает фермерский продукт востребованным у крупных торговых сетей. – Мы будем создавать сеть специализированных образовательных центров, где сельчане смогут получить всю эту информацию. Это повысит эффективность производства и облегчит сбыт продукции, – отметил руководитель проектного офиса «Ауыл аманаты» Нурлыбек Муканов. Формирование сети точек сбыта по принципу «от поля до прилавка», где будут соблюдены требования к качеству, фасовке, температурным режимам хранения, – тоже задача проекта «Ауыл аманаты». – Для системной организации этой работы необходимо принять единую национальную программу поддержки развития предпринимательства, объединив все отраслевые программы страны. В алгоритме будут отражены такие важные вопросы, как предоставление налоговых льгот гражданам, открывшим бизнес, увязка бизнеса с наукой, пересмотр финансирования предпринимательства, – сказал Эльдар Жумагазиев. Своеобразным бизнес-инкубатором для реализации проекта «Ауыл аманаты» выступает Жамбылская область. Здесь с 2020 года уже производилось подобное исследование, и есть первые результаты внедрения производственных методологий, а местные жители испытали положительный эффект такого подхода. Но если раньше речь шла о скрининге в рамках 14 сельских округов Жамбылской области и по одному в разных регионах страны, то сегодня этот опыт масштабируется на всю республику, охватывая около 2 400 сельских округов с населением в 7,7 млн человек. В течение двух месяцев партия «AMANAT» планирует закончить сбор информации по каждому домашнему хозяйству и приступить к разработке программ развития для всех сельских округов. – Это будет первый настолько детальный кейс бизнес-возможностей села в истории страны, такого опыта у нас еще не было, – отметил Эльдар Жумагазиев. – Село – это практически фундамент страны, и если мы не восстановим его, то вряд ли сможем обеспечить Казахстану экономическую самостоятельность. Что уж говорить, сегодня мы констатируем очень большую инертность населения в глубинке, определенный уровень недоверия к эффективности госпрограмм. Задача проекта «Ауыл аманаты» – дать прикладную и гарантированную возможность людям повысить свое благосостояние с помощью добросовестного труда.