Девелоперский проект аула

Повысить доход более 7 млн сельчан планирует партия «AMANAT» в рамках проекта «Ауыл аманаты».

О первом в Казахстане проекте, направленном на самый детальный скрининг домашних хозяйств и повышение доходов сельских жителей, рассказали на пресс-конференции секретарь партии «AMANAT» Эльдар Жумагазиев и руководитель проектной группы партии в рамках реализации проекта «Ауыл аманаты» Нурлыбек Муканов.

«Ауыл аманаты» – подпрограмма принятого 14 апреля текущего года комплексного плана «Прог­рамма повышения доходов населения до 2025 года». Основная его цель – всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес и, как следствие, решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни граждан.

Для достижения целей, предус­мотренных проектом, партией соз­дан специальный проектный офис. Сначала его сотрудники займутся сбором статистичес­ких данных по каждому дому на селе. В этом анализе учтут географичес­кие особенности каждого населенного пункта, земельные вопросы, обеспечение водой, трудовые и финансовые ресурсы. Скрининг позволит, например, выяснить, для выращивания каких культур подходят районы, какие производства на их территории можно открыть. Эти данные будут переданы местным исполнительным органам.

– Скрининг – термин медицинский, но именно он отражает задачи этого этапа и специфику методологии, – отметил Эльдар Жумагазиев. – Наша главная цель – собрать правдивые статистические данные и обновить имеющиеся, чтобы представить реальную картину дел на селе.

Девелоперский проект – еще один специфический термин, который на практике отражает цели проекта. На основании собранной информации будет разработана специализация каждого из сел, что в свою очередь позволит любому жителю включиться в общий план производственных работ. Как отметил спикер, в рамках проекта «Ауыл аманаты» Правительству и акиматам необходимо изучить требования крупных торговых и перерабатывающих компаний, компаний из стран-импортеров к производимым товарам и обеспечить доступ к данной информации участникам государственных мер поддержки. Кроме того, одним из важных механизмов по повышению доходов населения является обучение технологичес­ким циклам производства, что сделает фермерский продукт востребованным у крупных торговых сетей.

– Мы будем создавать сеть специализированных образовательных центров, где сельчане смогут получить всю эту информацию. Это повысит эффективность произ­водства и облегчит сбыт продукции, – отметил руководитель проектного офиса «Ауыл аманаты» Нурлыбек Муканов.

Формирование сети точек сбыта по принципу «от поля до прилавка», где будут соблюдены требования к качеству, фасовке, температурным режимам хранения, – тоже задача проекта «Ауыл аманаты».

– Для системной организации этой работы необходимо принять единую национальную программу поддержки развития предпринимательства, объединив все отраслевые программы страны. В алгоритме будут отражены такие важные вопросы, как предоставление налоговых льгот гражданам, открывшим бизнес, увязка бизнеса с наукой, пересмотр финансирования предпринимательства, – сказал Эльдар Жумагазиев.

Своеобразным бизнес-инкубатором для реализации проекта «Ауыл аманаты» выступает Жамбылская область. Здесь с 2020 года уже произ­водилось подобное исследование, и есть первые результаты внедрения производственных методологий, а местные жители испытали положительный эффект такого подхода. Но если раньше речь шла о скрининге в рамках 14 сельских округов Жамбылской области и по одному в разных регионах страны, то сегодня этот опыт масштабируется на всю республику, охватывая около 2 400 сельских округов с населением в 7,7 млн человек.

В течение двух месяцев партия «AMANAT» планирует закончить сбор информации по каждому домашнему хозяйству и приступить к разработке программ развития для всех сельских округов.

– Это будет первый настолько детальный кейс бизнес-возможнос­тей села в истории страны, такого опыта у нас еще не было, – отметил Эльдар Жумагазиев. – Село – это практичес­ки фундамент страны, и если мы не восстановим его, то вряд ли сможем обеспечить Казах­стану экономическую самостоя­тельность. Что уж говорить, сегодня мы констатируем очень большую инертность населения в глубинке, определенный уровень недоверия к эффективности гос­программ. Задача проекта «Ауыл аманаты» – дать прикладную и гарантированную возможность людям повысить свое благосостояние с помощью добросовестного труда.