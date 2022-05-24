Свежий выпуск
Девелоперский проект аула
Юлия Полонская

Повысить доход более 7 млн сельчан планирует партия «AMANAT» в рамках проекта «Ауыл аманаты».

О первом в Казахстане проекте, направленном на самый детальный скрининг домашних хозяйств и повышение доходов сельских жителей, рассказали на пресс-конференции секретарь партии «AMANAT» Эльдар Жумагазиев и руководитель проектной группы партии в рамках реализации проекта «Ауыл аманаты» Нурлыбек Муканов.

«Ауыл аманаты» – подпрограмма принятого 14 апреля текущего года комплексного плана «Прог­рамма повышения доходов населения до 2025 года». Основная его цель – всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес и, как следствие, решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни граждан.

Для достижения целей, предус­мотренных проектом, партией соз­дан специальный проектный офис. Сначала его сотрудники займутся сбором статистичес­ких данных по каждому дому на селе. В этом анализе учтут географичес­кие особенности каждого населенного пункта, земельные вопросы, обеспечение водой, трудовые и финансовые ресурсы. Скрининг позволит, например, выяснить, для выращивания каких культур подходят районы, какие производства на их территории можно открыть. Эти данные будут переданы местным исполнительным органам.

– Скрининг – термин медицинский, но именно он отражает задачи этого этапа и специфику методологии, – отметил Эльдар Жумагазиев. – Наша главная цель – собрать правдивые статистические данные и обновить имеющиеся, чтобы представить реальную картину дел на селе.

Девелоперский проект – еще один специфический термин, который на практике отражает цели проекта. На основании собранной информации будет разработана специализация каждого из сел, что в свою очередь позволит любому жителю включиться в общий план производственных работ. Как отметил спикер, в рамках проекта «Ауыл аманаты» Правительству и акиматам необходимо изучить требования крупных торговых и перерабатывающих компаний, компаний из стран-импортеров к производимым товарам и обеспечить доступ к данной информации участникам государственных мер поддержки. Кроме того, одним из важных механизмов по повышению доходов населения является обучение технологичес­ким циклам производства, что сделает фермерский продукт востребованным у крупных торговых сетей.

– Мы будем создавать сеть специализированных образовательных центров, где сельчане смогут получить всю эту информацию. Это повысит эффективность произ­водства и облегчит сбыт продукции, – отметил руководитель проектного офиса «Ауыл аманаты» Нурлыбек Муканов.

Формирование сети точек сбыта по принципу «от поля до прилавка», где будут соблюдены требования к качеству, фасовке, температурным режимам хранения, – тоже задача проекта «Ауыл аманаты».

– Для системной организации этой работы необходимо принять единую национальную программу поддержки развития предпринимательства, объединив все отраслевые программы страны. В алгоритме будут отражены такие важные вопросы, как предоставление налоговых льгот гражданам, открывшим бизнес, увязка бизнеса с наукой, пересмотр финансирования предпринимательства, – сказал Эльдар Жумагазиев.

Своеобразным бизнес-инкубатором для реализации проекта «Ауыл аманаты» выступает Жамбылская область. Здесь с 2020 года уже произ­водилось подобное исследование, и есть первые результаты внедрения производственных методологий, а местные жители испытали положительный эффект такого подхода. Но если раньше речь шла о скрининге в рамках 14 сельских округов Жамбылской области и по одному в разных регионах страны, то сегодня этот опыт масштабируется на всю республику, охватывая около 2 400 сельских округов с населением в 7,7 млн человек.

В течение двух месяцев партия «AMANAT» планирует закончить сбор информации по каждому домашнему хозяйству и приступить к разработке программ развития для всех сельских округов.

– Это будет первый настолько детальный кейс бизнес-возможнос­тей села в истории страны, такого опыта у нас еще не было, – отметил Эльдар Жумагазиев. – Село – это практичес­ки фундамент страны, и если мы не восстановим его, то вряд ли сможем обеспечить Казах­стану экономическую самостоя­тельность. Что уж говорить, сегодня мы констатируем очень большую инертность населения в глубинке, определенный уровень недоверия к эффективности гос­программ. Задача проекта «Ауыл аманаты» – дать прикладную и гарантированную возможность людям повысить свое благосостояние с помощью добросовестного труда.

Популярное

Все
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Долго ждали, быстро разобрали
Подвиг пулеметчицы
Защититься от биоугроз
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
По пути перемен
Птичку жалко...
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
О чем расскажет орнамент
Тонули на глазах у друзей
Отвечая на вызовы времени
В интересах народа
Энергию солнца – школе
Проверка готовности
От еврокубков до топ-чемпионатов: обзор главных событий европейского футбола
Обводнение – дело рук человеческих
На все случаи жизни
Юные таланты: традиции и новации
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Свежий выпуск
Новые больницы и поликлиники
Свежий выпуск
Отступать было некуда
Свежий выпуск
Обводнение – дело рук человеческих
Свежий выпуск
Юные таланты: традиции и новации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]