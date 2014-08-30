Дэвида Кэмерона ужасает число уезжающих воевать за "Исламское государство" британцев В мире

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Британия в настоящее время сталкивается с самой страшной угрозой для государства, сообщают СМИ.

Он отметил, что такое количество британских граждан, уезжающих воевать на стороне "Исламского государства", просто ужасает. По словам Кэмерона, если не ликвидировать ИГ в ближайшее время, ужасные последствия действий террористов будут иметь влияние на Ближнем Востоке еще несколько десятилетий.



Между тем власти королевства повысили уровень террористической угрозы в стране. Уровень терругрозы повышен с "существенного" до "серьезного", заявила гражданам министр внутренних дел Тереза Мэй. Принимать такое решение может только Единый центр анализа террористической деятельности. Мэй уточнила, что угроза вероятна из-за усиления позиций боевиков в Сирии и Ираке.



В Великобритании – 5 уровней террористической угрозы: критический (неизбежный теракт), серьезный (теракт очень вероятен), существенный (теракт возможен в значительной степени), умеренный (теракт возможен, но маловероятен) и низкий (маловероятен).



