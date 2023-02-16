Девиз поколения

В финале состязания приняли участие девять команд школьников. В целом же в школах Шымкента в это движение вовлечены более полутысячи учащихся средних и старших классов. По информации методиста управления образования Шымкента Бакытжана Нускабаева, для них открыт 21 класс «Жас сарбаз».

Ребята продемонстрировали свою физическую подготовку, навыки и знания в сфере военного дела.

Мальчишки и девчонки запросто разбирали и собирали автомат Калашникова, с азартом участвовали в комплексных силовых упражнениях. Многие из них уже определились с будущей профессией и осознано посещают классы «Жас сарбаз», решив стать военными.

Ветеран вооруженных сил Абай Курманбеков считает, что участие в военно-патриотических смотрах и конкурсах – отличный способ, чтобы подростки смогли воплотить в жизнь свою мечту.

Лучшей по итогам соревнований признана команда средней школы № 68. Свою победу ребята посвятили памяти воинов, погибших на таджикско-афганской границе.