Девиз поколения Свежий выпуск 16 февраля 2023 г. 0:00 448 Любовь Доброта, Шымкент Гран-при на городском этапе военно-прикладного конкурса «Подвиг – девиз поколения» получила команда средней школы № 68. В финале состязания приняли участие девять команд школьников. В целом же в школах Шымкента в это движение вовлечены более полутысячи учащихся средних и старших классов. По информации методиста управления образования Шымкента Бакытжана Нускабаева, для них открыт 21 класс «Жас сарбаз». Ребята продемонстрировали свою физическую подготовку, навыки и знания в сфере военного дела. Мальчишки и девчонки запросто разбирали и собирали автомат Калашникова, с азартом участвовали в комплексных силовых упражнениях. Многие из них уже определились с будущей профессией и осознано посещают классы «Жас сарбаз», решив стать военными. Ветеран вооруженных сил Абай Курманбеков считает, что участие в военно-патриотических смотрах и конкурсах – отличный способ, чтобы подростки смогли воплотить в жизнь свою мечту. Лучшей по итогам соревнований признана команда средней школы № 68. Свою победу ребята посвятили памяти воинов, погибших на таджикско-афганской границе.