Девочек никогда не обижал... Свежий выпуск Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Это произошло в конце марта. Встревоженные родные подали заявление об исчезновении Екатерины В., работавшей в одной из служб заказа такси. Вскоре на загородной трассе полицейские нашли «шашечки» с ее машины, а неподалеку – присыпанный снегом труп девушки, принявшей, судя по многочисленным ссадинам и гематомам, жуткую смерть. Спустя сутки на петропавловской улице обнаружилась и брошенная машина. Отработка версии, что преступник сел в машину жертвы как пассажир, вывела сыщиков на 22-летнего Мурада Аннагельдыева, охранника частного предприятия.

Следствием установлено, что после буйно проведенной в кафе ночи он попросил таксистку отвезти его в пригородный поселок. В безлюдном месте потребовал остановить машину, отказался платить за проезд и, как явствует из протокола, решив завладеть чужим имуществом, с применением пневматического оружия напал на водителя. Вдоволь поизмывавшись над жертвой, убил несчастную «путем нанесения многих телесных повреждений и удушения». Никакой случайности, то есть это было целенаправленное зверство, он и следы в меру своего разумения постарался замести. И после за рулем руки не дрожали, ни в столб не врезался, ни в кювет не сверзился.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Северо-Казахстанской области Аннагельдыев признан виновным по целому ряду статей УК: хулиганство, разбой, убийство, покушение на изнасилование, насильственные действия сексуального характера, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Да, была в его действиях и такая гнусность, как «попытка...» Поначалу, сгоряча, Аннагельдыев и о ней рассказал, потом поостыл, отошел от испуга и начал выкручиваться. На суде заявлял уже о частичном раскаянии и частичном признании вины, отрицая позорный факт.

Так многие себя ведут, пытаясь смягчить наказание, да еще если надежды их подкрепляются положительной характеристикой. О предоставляемых в суды характеристиках, кстати, следует как-нибудь вообще поговорить особо, интересно было бы послушать мнение социологов и психологов о странной закономерности. Все, наверное, обращали внимание, какой канцелярщиной веет от характеристик на порядочных людей: «Работал, повышал, участвовал, состоял, имел-не имел...» – все безлико, к кому угодно применяй. Иное дело, когда речь заходит о переступивших закон – вот где простор воображению, тут любая положительная деталь возводится до обобщения, да с выводами. Лишь единожды на памяти автора этих строк об отморозке говорилось так, как он того заслуживал, но от него, зверски убившего пятилетнюю девочку, всегда (с раннего возраста!) окружающих отталкивало ощущение патологического нравственного уродства, скрыть которое было невозможно, оно в тысячах мелочей проявлялось.

Сведешь же воедино все прочие характеристики, и начинает казаться, будто самые дикие преступления совершаются сущими паиньками. И на сей раз полицейские наверняка недо­уменно переглядывались: да того ли мы к ответственности привлекли? «Наш»-то белый и пушистый, вот, черным по белому: «Девочек никогда не обижал, любил животных», и дальше в том же духе. Они-то его совсем другим знали: Аннагельдыев уже вступал в конфликт с законом, в районе, где вырос, угнав машину. Тогда от суда его спасло так называемое примирение сторон. Сильно каялся, видать, пожалел парня потерпевший... да урок не впрок пошел, на иные натуры прощение разлагающе действует.

Наверное, и мы имеем право делать обобщения по пиковым проявлениям характера. Как, например, избиение Аннагельдыевым в пьяном виде сослуживца, случившееся недели за две до убийства, – за это уже после ареста Петропавловский городской суд назначил ему штраф с выплатой материального и морального ущерба. Да и та «буйная ночь» перед убийством вместила в себя и дебош в кафе, и стрельбу из пневматического пистолета. Жаль, что до приезда наряда полиции он успел уйти, сесть в такси и сделать то, что сделал.

А ведь вменяем, адекватен, умом не обделен – тут полицейские едины во мнении. Значит, мы вновь имеем дело с элементарным (и, увы, частым) отсутствием нравственных тормозов, помноженным на крайнюю степень эгоизма. Захотел – сделал, возьмите для сравнения совершенные им два угона автомобилей: оба без цели хищения, а что в одном случае ценой стало похлопывание по плечу, а в другом человеческая жизнь – так это, в понимании подобных, уже просто игра случая, это вроде как ему не повезло, переборщил. Вообще-то, погуляв, подебоширив и постреляв, он на работу шел...

– Если бы была возможность повернуть время вспять... – обронил в ходе следствия Аннагельдыев. Неплохо разбирающиеся в психологии полицейские истолковали фразу так: «То не пришлось бы МНЕ отправляться за решетку. О себе он кручинился, никакой жалости к убитой мы в нем не заметили».

Суд назначил ему 18 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества, а также удовлетворил гражданский иск родственников Екатерины, обязав Аннагельдыева к возмещению материального вреда выплатить 815 тыс. тенге и морального – миллион.

Приговор, скорее всего, будет обжалован. Перспектива провести лучшие годы жизни за колючей проволокой вряд ли кого устраивает даже при осознании вины. Мама же убитой считает приговор слишком мягким: ведь, несмотря ни на что, он будет жить, а Катину могилу заметает первый снег. Она уже никогда не вернется, а он, «никогда не обижавший девочек», в конце концов выйдет на свободу. Чувства матери можно понять. Оно и впрямь тяжело сознавать: к тому времени он даже лица жертвы не вспомнит. Да и теперь-то – помнит ли?



