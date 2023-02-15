Девочка-подросток ушла из больницы и пропала в Кокшетау

Фото: polisia.kz

В Департаменте полиции Акмолинской области заявили о розыске девочки-подростка, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, 13-летняя Аяшева Элеонора Рафаиловна находилась в Многопрофильной областной детской больнице.

По словам медсестры, накануне около 18:50 часов пациентка самовольно покинула стены больницы, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Предположительно девочка одета в темную куртку с капюшоном.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы светлые до плеч.

Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, установлен круг родных и знакомых. К поискам подключились волонтеры.

Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить в УП Кокшетау, ул. Сатпаева, 1а, либо по тел: 8-(7162)-25-78-05, 8-707-119-87-19, или на 102.