Вертолет вылетел на поиски пропавшей девочки в Костанайской области

В Костанайской области к поиску пропавшей 5-летней девочки подключили вертолет. Об этом сообщил начальник областного департамента полиции Ерлан Омарбеков, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что в настоящее время розыск ребенка ведется с помощью вертолета. Прямо в это время совершается облет территории с мамой девочки.

"Мне бы хотелось сегодня сказать об отзывчивости нашего общества на такие ситуации. С первой минуты полиции помогают волонтеры, жители поселка, просто неравнодушные люди. Спасибо за это, в первую очередь, благодарю всех, как отец. Сегодня все мы переживаем за малышку. Надеемся. Делаем все возможное для того, чтобы ее найти. Я буду также информировать о ходе поисковых мероприятий", – поделился Омарбеков.

Напомним, девочка пропала 7 августа рано утром. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет, которые обнаружили, что младшая сестра пропала.