Общество
Девочку не выпускали из темной комнаты: троих сотрудников детсада уволили в Нур-Султане

Сразу троих сотрудников столичного детского сада уволили по статье после вопиющего случая. Должностей лишились два воспитателя и исполняющая обязанности заведующей. Их наказали после того, как четырехлетнего ребенка насильно заперли в темном спортзале, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Напомним, с заявлением обратилась мать девочки.

"Дети все слышали, как она стучалась и плакала. Никто не пожалел моего ребенка! Говорит: "Мама, я описалась. Он меня закрыл в комнате, я испугалась, и я описалась. Меня так трясло, я кричала, орала, а он мне двери не открывал", - возмущена Айнур Абдрахманова.

По словам матери, закрыл ребенка в каморке спортзала воспитатель по физкультуре. Девочка плакала, но никто не реагировал.

Женщина говорит, ее ребенок состоит на учете у невропатолога после длительного лечения и реабилитации. И сотрудники детского сада знали об этом.

В государственном дошкольном учреждении заявили, что сделали выговор воспитателю, хотя вину его отрицают.

Дело дошло до городского управления образования, и там, изучив видео с камер наблюдения, признали факт грубого обращения с ребенком. В итоге методиста, воспитателя группы и учителя физкультуры уволили по статье.

роиьзование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.
ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.

Популярное

Все
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
Это важнейшее решение Президента – Карин об указе о проведении референдума в Казахстане
Как изменился облик вооруженных сил Казахстана за 30 лет – статья министра обороны
Древний Тараз был связующим центром взаимодействия кочевой Степи
Почему патриотизм не может быть военным, экономическим или каким-либо еще
Вооруженные силы РК – залог безопасности государства
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Голос разума
Девочку не выпускали из темной комнаты: троих сотрудников детсада уволили в Нур-Султане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
"Прокуроры в шоке от записей с камер": воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау

Читайте также

Общество
Как массовая посадка деревьев может преобразить Казахстан, …
Общество
Блогера арестовали за клевету в Алматинской области
Общество
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
Общество
Почему патриотизм не может быть военным, экономическим или …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]