Девочку не выпускали из темной комнаты: троих сотрудников детсада уволили в Нур-Султане

Сразу троих сотрудников столичного детского сада уволили по статье после вопиющего случая. Должностей лишились два воспитателя и исполняющая обязанности заведующей. Их наказали после того, как четырехлетнего ребенка насильно заперли в темном спортзале, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Напомним, с заявлением обратилась мать девочки.

"Дети все слышали, как она стучалась и плакала. Никто не пожалел моего ребенка! Говорит: "Мама, я описалась. Он меня закрыл в комнате, я испугалась, и я описалась. Меня так трясло, я кричала, орала, а он мне двери не открывал", - возмущена Айнур Абдрахманова.

По словам матери, закрыл ребенка в каморке спортзала воспитатель по физкультуре. Девочка плакала, но никто не реагировал.

Женщина говорит, ее ребенок состоит на учете у невропатолога после длительного лечения и реабилитации. И сотрудники детского сада знали об этом.

В государственном дошкольном учреждении заявили, что сделали выговор воспитателю, хотя вину его отрицают.

Дело дошло до городского управления образования, и там, изучив видео с камер наблюдения, признали факт грубого обращения с ребенком. В итоге методиста, воспитателя группы и учителя физкультуры уволили по статье.

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