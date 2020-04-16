Девственница за миллион. Несовершеннолетнюю пытались продать в Туркестанской области

Происшествия
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Фото: Polisia.kz
Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в продаже несовершеннолетней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В управление криминальной полиции ДП Туркестанской области поступило сообщение о том, что некая женщина за определенную сумму денег продает несовершеннолетнюю девушку для оказания интимных услуг.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 309 ч.2 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

В тот же день в ходе сотрудники УКП ДП Туркестанской области и Сайрамского РУП в одной из гостиниц в Сайрамском районе при продаже несовершеннолетней клиенту задержали жительницу города Шымкента.

Несовершеннолетней также оказалась жительница мегаполиса, студентка одного из учебных заведений.

В качестве вещественных доказательств у подозреваемой изъяли деньги в сумме одного миллиона тенге.

Следствием установлено, что подозреваемая ранее неоднократно предлагала молодую девушку для оказания интим-услуг. Переговоры сводница вела по телефону, предоставляя потенциальным клиентам через мессенджер фото несовершеннолетней.

Под предлогом, что девушка невинна, подозреваемая запрашивала крупную сумму денег, а после согласия клиента назначала встречу.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемая взята под стражу. Полицейскими ДП Туркестанской области выясняются все обстоятельства дела и причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений.


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