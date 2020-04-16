Девственница за миллион. Несовершеннолетнюю пытались продать в Туркестанской области

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В управление криминальной полиции ДП Туркестанской области поступило сообщение о том, что некая женщина за определенную сумму денег продает несовершеннолетнюю девушку для оказания интимных услуг.



Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 309 ч.2 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".



В тот же день в ходе сотрудники УКП ДП Туркестанской области и Сайрамского РУП в одной из гостиниц в Сайрамском районе при продаже несовершеннолетней клиенту задержали жительницу города Шымкента.



Несовершеннолетней также оказалась жительница мегаполиса, студентка одного из учебных заведений.



В качестве вещественных доказательств у подозреваемой изъяли деньги в сумме одного миллиона тенге.



Следствием установлено, что подозреваемая ранее неоднократно предлагала молодую девушку для оказания интим-услуг. Переговоры сводница вела по телефону, предоставляя потенциальным клиентам через мессенджер фото несовершеннолетней.



Под предлогом, что девушка невинна, подозреваемая запрашивала крупную сумму денег, а после согласия клиента назначала встречу.



Проводится досудебное расследование. Подозреваемая взята под стражу. Полицейскими ДП Туркестанской области выясняются все обстоятельства дела и причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений.



