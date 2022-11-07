Фото: Kazpravda.kz
Общество

Девушек вербовали в соцсетях и обманом вовлекали в проституцию – МВД РК

Елисеева Екатерина
корреспондент

Молодых девушек из разных городов Казахстана вербовали через социальную сеть и обманом вовлекали в проституцию. Об этом сообщил глава Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Молодых девушек вербовали из разных городов Казахстана через знакомых и социальную сеть "ВКонтакте", где предлагали высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда. После чего, путем обмана и злоупотребления доверием, изъятием документов вовлекали в занятие проституцией, в последующем совершали торговлю и обмен ими для дальнейшей эксплуатации на съемных квартирах, саунах и гостиницах города, полученный доход присваивали себе. В случае непослушания применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждение к употреблению наркотиков", – заявил на брифинге главный борец с оргпреступностью. 

Канат Нурмагамбетов добавил, что по данному факту проводится досудебное расследование по статьям создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней, торговля людьми, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, притоносодержание, сводничество. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

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