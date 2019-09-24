Девушка-крестьянка

Жить везде можно хорошо, уверена девушка, главное – любить то, чем занимаешься, и верить в успех.

С высоких трибун в последние годы часто звучат призывы поднимать село, привлекать молодых специалистов, улучшать жизнь сельчан и создавать все условия для крестьян. Президент в своем первом Послании народу еще раз подтвердил: сельское хозяйство – наш основной ресурс, но используется он далеко не в полной мере.

«Мы имеем значительный потенциал для производства органической и экологически чистой продукции, востребованной не только в стране, но и за рубежом», – отметил Глава государства, поручив увеличить количество орошаемых земель, поддержать фермеров со сбытом продукции, отходить от сырьевой направленности экспорта.

Продолжается реализация программы «Ауыл – Ел бесігі», востребованными стали проек­ты «Жастар – Ел тірегі», «Жас кәсіпкер». Но за любыми государственными задачами стоят реальные люди, наши с вами сограждане, нашедшие в себе силы и возможности претворять задуманное в жизнь. 29-летняя Анара Бозаева – одна из них, о ней мы узнали благодаря информационной кампании «Еңбекқор жастар», реализуемой при поддержке Министерства информации и общественного развития в Год молодежи.

Жизнь и работа на селе стали для Анары не вынужденным бременем, а смыслом жизни и любимым делом, приносящим доход. Однако случилось это не сразу.

Как и любой думающий человек, Анара, что называется, искала себя. Окончив школу в родном поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области, поступила в

КарГУ им. Е. Букетова на факультет юриспруденции, по окончании которого еще 2 года отучилась по гранту в магистратуре. Стажировку проходила в одном из старейших вузов мира – в Карлов университете в Праге.

Будучи студенткой, Анара уже занималась предпринимательством. В Караганде у нее был собственный бутик одежды, наладила производство ремней и портупеи из заказанной в Канаде кожи буйвола, проводила выставки казахстанских дизайнеров. Чуть позже получила дополнительное образование – стала бакалавром экономики и бизнеса. Но прежде чем окончательно уйти в частный сектор, девушка попробовала себя на государственной службе, отработав год в аппарате акима района.

В 2018 году ушел из жизни папа Анары, известный в округе сельский труженик, агроном. И спустя 10 лет городской жизни девушке пришлось вернуться в родной поселок. Нужно было решить, что делать с налаженным отцом крестьянским хозяйством.

Родные советовали все продать и вложить активы во что-то более женское, но Анара твердо решила продолжить дело отца и занялась сельским хозяйством.

– Конечно, поначалу все казалось слишком сложным, особенно для девушки, но со временем я просто полюбила то, чем занимаюсь, и работа стала приносить удовольствие. А трудности только закаляют, – делится Анара.

Крестьянское хозяйство «Анара» существует уже 25 лет. Поэтому первое, о чем думала новая хозяйка, – как сохранить рабочие места. Ведь многие люди трудились здесь десятилетия. Они-то и помогали поначалу вникнуть в процесс, ведь когда сотрудники видят вовлеченность начальства, то и дело спорится.

Сегодня в хозяйстве 100 голов маточного поголовья и 150 мелкого рогатого скота. Налажены поставки молока, сметаны, масла, кумыса. Анара сотрудничает с крупным игроком на молочном рынке – компанией Ren-Milk, а еще реализует продукцию в собст­венном магазине в поселке Ботакара. Корма тоже выращивают сами, благо площади имеются.

Бизнес в городе пришлось продать, ведь сельское хозяйство требует постоянного внимания. Но жить на земле всегда было по душе Анаре, куда лучше, чем в городской квартире. Поэтому особого дискомфорта девушка не испытывала. А когда с головой окунулась в новое для себя дело, и вовсе втянулась, да так, что сегодня с уверенностью смот­рит в будущее.

– Я считаю, что везде можно жить интересно. Как говорил мой папа: кто много работает, тот хорошо живет. Не важно, город это или село, главное – желание работать. В Казахстане много интересных программ для молодежи, большие перспективы для роста и развития, все зависит от самого человека. А сельское хозяйство – это именно то, чем нужно заниматься сейчас. У нас столько земли, нужно поднимать жизнь на селе, – говорит Анара.

В планах – расширение штата, приобретение новой техники в лизинг. Помощи от государства здесь не просят. Наоборот, сами поддерживают малоимущих сельчан, многодетных. Готовы и молодым оказать поддержку, кто хочет, но не знает, как наладить бизнес на селе.

Хватит порождать иждивен­чест­во, считает наша героиня, пора действовать самим. И хочется верить, что благодаря таким целеустремленным, трудолюбивым казахстанцам все задуманное свершится.