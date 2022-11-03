Девушка-охранник задержала посетителя, пытавшегося убить человека в ТЦ Актобе

Задержавшую преступника сотрудницу охранного агентства поощрил главный полицейский Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

В ДП рассказали, что 22 октября примерно в 17:30 часов молодой человек в крупном торгово-развлекательном комплексе Актобе нанес ножевые ранения 19-летнему парню. Пострадавший был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

Начальник Департамента полиции Абай Жусупов выразил сотруднице охранного агентства Алие Ермановой, которая задержала подозреваемого в преступлении.