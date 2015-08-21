Девушка по неизвестной причине бросилась под поезд в Актобе
В Актобе по неизвестной причине девушка бросилась под поезд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город".
В ЛОВД на станции Актобе сообщили, что тревожный звонок к ним поступил в 01.55 ночи 19 августа. На место сразу же выехала следственная группа. При погибшей не было никаких документов, ни предсмертной записки, поэтому полицейские не сомневаются, что это был суицид.
Выяснилось, что девушка в понедельник вечером, 17 августа, приехала в областной центр из поселка Целинный Мартукского района, где живут ее родители.
"Ни о каких проблемах она не говорила. Никаких изменений в настроении у нее не было. Родители в шоке. Даже не знают, что могло с ней произойти. Ее по кусочкам собирали. Вчера к родителям с соболезнованиями стали люди приходить", – рассказала знакомая погибшей.
В настоящее время проводится проверка и выясняются причины самоубийства.