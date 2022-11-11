Девушка пыталась прыгнуть под поезд в Алматы. Ее заметили прохожие и вызвали полицейских, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Первым на место прибыл экипаж “Буран-183” – инспекторы полка патрульной полиции Нурлана Кыдырбай и Наурыза Данекеева.

«В 06:57 поступил вызов, что человек хочет спрыгнуть с моста. Незамедлительно прибыли на место, факт подтвердился. Мы увидели, что с моста хочет прыгнуть девушка. Мы задержали ее за руку. Она была в шоковом состоянии. Однако позже объяснила, что она ожидала поезд: хотела прыгнуть под поезд и покончить с собой. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Девушка была передана им для разбирательства», – рассказал подробности спасательной операции Наурыз Данекеев.

Позже она рассказала полицейским, что пыталась покончить жизнь самоубийством из-за семейных неурядиц.