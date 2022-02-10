Девушка пыталась сброситься с высотки в Шымкенте

В городе Шымкенте девушка пыталась спрыгнуть с недостроенной высотки, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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Случай произошел 8 февраля около 16:00 часов. Девушку, намеревавшуюся спрыгнуть с пятого этажа недостроенного здания на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова, заметили по камерам видеонаблюдения дежурные центра оперативного управления городского Департамента полиции.
Незамедлительно сотрудники ЦОУ оповестили об этом закрепленных за соответствующей административной территорией участковых инспекторов управления патрульной полиции №21 Аль-Фарабийского РУП. Оперативно прибывшим на место стражам порядка удалось вывести девушку в безопасное место. Спасательная операция
попала на видео.
Так, благодаря своему профессионализму полицейские сохранили еще одну жизнь. С горожанкой провели профилактическую беседу. Как стало известно, причиной попытки суицида стала ссора с возлюбленным.