Мать с грудничком на руках закладывала наркотики в Кокшетау

В городе Кокшетау задержали троих закладчиков синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В поле зрения акмолинских наркополицейских попала 26-летняя жительница столицы, которая реализовывала наркотики с малолетним ребенком на руках. Таким образом она надеялась избежать излишнего внимания к своей персоне.

Подозреваемая с подельниками около месяца назад приехала из Астаны в Кокшетау для распространения синтетических наркотиков через закладки.

2 ноября ее за рулем автомашины задержали сотрудники управления по противодействию наркопреступности.

2-месячный ребенок находился в авто, а рядом с ним лежал шарообразный сверток в изоленте, внутри которого было 30 пакетиков с белым порошкообразным веществом (предположительно психотропное вещество мефедрон весом около 30 граммов).

В тот же день были задержаны и ее сообщники. Один из них, 35-летний мужчина, является сожителем девушки и отцом ребенка. Его задержали в одной из гостиниц областного центра, при нем был пакетик также с белым порошкообразным веществом.

На съемной квартире гражданских супругов была задержана их 28-летняя подельница из Астаны, которая занималась расфасовкой наркотиков.

Здесь оперативники обнаружили 99 пакетиков почти с 50 граммами аналогичного вещества. Также были изъяты электронные весы и приспособления для употребления синтетических наркотиков.

По всем фактам начато досудебное производство по части 4 уголовной статьи «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере» и части 2 уголовной статьи «Незаконное хранение наркотических средств в небольшом размере». Назначены экспертизы.