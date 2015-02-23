Девушка с поддельными купюрами задержана на вокзале Астаны

Транспортные полицейские задержали 23-летнюю девушку с поддельными купюрами на железнодорожном вокзале Астаны, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.
"Сотрудниками Линейного отдела полиции столичного железнодорожного вокзала совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД на транспорте на железнодорожном вокзале Астаны была задержана 23-летняя девушка, у которой были изъяты 64 купюры номиналом 2 000 тенге, также 6 купюр номиналом 1 000 тенге, всего на сумму 134 тысячи тенге", – указывается в сообщении.
В ходе осмотра было установлено, что на купюрах нет водяных знаков и денежные средства при визуальном осмотре не соответствуют установленному стандарту.
Изъятые денежные купюры, как заключил эксперт, не соответствуют образцам денежных знаков Национального Банка РК и они изготовлены с использованием принтера.
По информации пресс-службы, по данному факту начато досудебное расследование по ст. 231 ч. 1 УК РК (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Материал был направлен по подследственности для дальнейшего расследования в департамент государственных доходов по городу Астана.