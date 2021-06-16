Девушка во время мытья окон выпала с 4 этажа в Семее

Закон и Порядок
Фото: semeynews.kz
В Семее во время мытья окон с 4-го этажа выпала 25-летняя девушка, передает Semey News.

В ДЧС ВКО сообщили, что инцидент произошел по улице Затаевича.

По словам подруги, несчастный случай произошёл при мытье окон.

Прибывшие на место происшествия спасатели ОСО ДЧС ВКО с помощью специального снаряжения спустили пострадавшую и передали сотрудникам "103", которые госпитализировали ее в больницу.

Состояние девушки средней тяжести, добавили в ДЧС.

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