Девушка во время мытья окон выпала с 4 этажа в Семее

В Семее во время мытья окон с 4-го этажа выпала 25-летняя девушка, передает Semey News.
В ДЧС ВКО сообщили, что инцидент произошел по улице Затаевича.
По словам подруги, несчастный случай произошёл при мытье окон.
Прибывшие на место происшествия спасатели ОСО ДЧС ВКО с помощью специального снаряжения спустили пострадавшую и передали сотрудникам "103", которые госпитализировали ее в больницу.
Состояние девушки средней тяжести, добавили в ДЧС.
В ДЧС ВКО сообщили, что инцидент произошел по улице Затаевича.
По словам подруги, несчастный случай произошёл при мытье окон.
Прибывшие на место происшествия спасатели ОСО ДЧС ВКО с помощью специального снаряжения спустили пострадавшую и передали сотрудникам "103", которые госпитализировали ее в больницу.
Состояние девушки средней тяжести, добавили в ДЧС.