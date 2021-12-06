Девушка выбросилась с 12-го этажа в Алматы

Фото: instagram.com/krisp__almaty
В городе Алматы девушка спрыгнула с 12 этажа, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
В социальных сетях появилась
информация о том, что молодая девушка спрыгнула с 12 этажа в микрорайоне Аксай 1А.
Факт подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
"Департамент полиции города Алматы информирует, что данный факт зарегистрирован управлением полиции Ауэзовского района по статье 105 (доведение до самоубийства) УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства и мотив устанавливаются", – говорится в сообщении.