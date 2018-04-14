Девушкам Кыргызстана хотят запретить выезжать из страны

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Фото : boorsok.ru
В Бишкеке на 20 апреля запланирован митинг. Активисты хотят привлечь внимание властей и общественности к безопасности юных кыргызстанок, передает Vesti.kg.

Инициаторы митинга требуют запретить кыргызстанским девушкам выезжать за пределы страны, но лишь до определенного возраста. Об этом в соцсетях сообщил гражданский активист Тилек Таалайбеков. По его словам, необходимо уберечь кыргызстанских девушек от обмана и насилия за рубежом.

"Мы предлагаем ввести запрет на выезд девушкам до достижения 25-26 лет. Либо они могут покидать страну, но в сопровождении супруга или ближайших родственников мужского пола. Это пока только наше предложение. Возможно, кто-то предложит поднять возрастной ценз. В любом случае мы хотим поднять этот вопрос и обсудить его вместе. Тем более, что люди звонят и изъявляют желание участвовать в этой акции. Также звонили женщины, которые пострадали в Турции. Они тоже хотят прийти", – сказал Таалайбеков.

После митинга активист вместе со своими единомышленниками собираются обратиться с требованием к парламенту и правительству.

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