Девушки в масках совершили разбойное нападение на букмекерскую контору в ЮКО, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на otyrar.kz
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"В ночь на 17 октября 2016 года в дежурную часть Отырарского РОВД поступило сообщение о том, что в селе Шаулдер на одну из букмекерских контор совершено разбойное нападение", – говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около полуночи трое неизвестных девушек в масках ворвались в букмекерскую контору и, угрожая сотрудницам физической расправой и предметом, похожим на нож, забрали из кассы деньги в сумме около 350 тысяч тенге, после чего скрылись с места преступления.
Благодаря установленным в букмекерской конторе видеокамерам наружного наблюдения, зафиксировавшим данное преступление, оперативникам в течение короткого времени удалось выйти на след подозреваемых.
Полицейские задержали четырех подозреваемых 1987, 1990, 1991 и 1998 годов рождения. В качестве вещественных доказательств изъято свыше 30 тысяч тенге.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 192 УК РК "Разбой". Проводится досудебное расследование.