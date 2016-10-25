Девушки в масках совершили разбойное нападение на букмекерскую контору в ЮКО

Происшествия
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Девушки в масках совершили разбойное нападение на букмекерскую контору в ЮКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

"В ночь на 17 октября 2016 года в дежурную часть Отырарского РОВД поступило сообщение о том, что в селе Шаулдер на одну из букмекерских контор совершено разбойное нападение", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около полуночи трое неизвестных девушек в масках ворвались в букмекерскую контору и, угрожая сотрудницам физической расправой и предметом, похожим на нож, забрали из кассы деньги в сумме около 350 тысяч тенге, после чего скрылись с места преступления.

Благодаря установленным в букмекерской конторе видеокамерам наружного наблюдения, зафиксировавшим данное преступление, оперативникам в течение короткого времени удалось выйти на след подозреваемых.

Полицейские задержали четырех подозреваемых 1987, 1990, 1991 и 1998 годов рождения. В качестве вещественных доказательств изъято свыше 30 тысяч тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 192 УК РК "Разбой". Проводится досудебное расследование.

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