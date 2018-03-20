Девушку продали за 80 000 тенге в Астане

Общество
1428
Лаура Тусупбекова
Фото с сайта otyrar.kz
В Астане с 14 по 16 марта провели оперативно-профилактическое мероприятие "SТOP трафик", в ходе которого был выявлен факт продажи девушки для сексуальной эксплуатации, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В ходе проведения ОПМ по факту торговли людьми в группе лиц задержаны гражданин А. и гр-ка Л., по предварительному сговору совершили сделку продажи за 80 000 тенге гражданки В. для сексуальной эксплуатации. Данный факт зарегистрирован в в Единый реестр досудебного расследования по статье 128 части 2 пункта 1 УК РК "Торговля людьми в группе лиц", – говорится в сообщении департамента внутренних дел столицы.

Также сотрудниками УБОП в сауне задержана администратор заведения, которая за материальное вознаграждение свела клиента сауны с девушкой, предоставляющей интимуслуги. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по ст. 309 ч. 1 УК РК "Сводничество".

Кроме того, по факту незаконного лишения свободы сотрудниками полиции в ходе проведения ОПМ задержана гражданка, которая из корыстных побуждении насильно с целью сексуальной эксплуатации удерживала женщину. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по ст. 126 ч. 3 п. 2 УК РК "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации".

Отмечено, что по данным фактам потерпевшие помещены в учреждение "Центр временного проживания и реабилитации жертв торговли людьми "Комек" при ЧФ "Коргау Астана". Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания ДВД Астаны.

Популярное

Все
«Цифровое общество» защитит персональные данные
Продвигая идеи мира, добра и созидания
Солнечный Алматы: синтез традиций и современности
Столица превратилась в одну большую праздничную площадку
Головкин побеждает и вне ринга
Под звуки домбры, под счастливый смех детворы
Всегда есть место в доме сундуку
Три вечера классики
Триумф единства и весны
Қош келдің, Әз Наурыз!
Сохранение ледников – гарантия существования планеты
Кипит казан в школьном дворе
Курс на укрепление стратегического партнерства
Казах и домбра – неразделимы
Не потерять свои корни
Старинный стиль в современном исполнении
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Насилие недопустимо
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Ответы на запросы общества
Инновации в защите от пожаров
В Астане открылась Неделя интерактивных экскурсий «Наурыз. Таным. Тарих»
Почему отличники попали в разряд двоечников
Почивать на лаврах нельзя
В Казахстане отмечают День национальной одежды
Новые виды производств появятся в Костанае
В Минске представлена книга «1941. Брестская крепость. Казахстан»
Паводку противостоят инновации
Обнадеживает уверенность спасателей
Барымта продолжает процветать
Токаев подписал Бюджетный кодекс
Точкой роста должен стать туризм
Посол ЮАР объявлен в США персоной нон грата
Отопительный сезон в Казахстане проходит успешно и близится к завершению
Ерлан Карин: «Президент озвучил системные решения многих вопросов и определил задачи на перспективу»
Актюбинская область готовится к «большой воде»
Возврат к историческому времени
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане

Читайте также

Как воспитать счастливых детей
Металлоискатель стал хорошим помощником
Давай, малыш, вперед!
Теннисисты-любители внесли свою лепту в благотворительность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]