Девушку продали за 80 000 тенге в Астане

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В Астане с 14 по 16 марта провели оперативно-профилактическое мероприятие "SТOP трафик", в ходе которого был выявлен факт продажи девушки для сексуальной эксплуатации, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В ходе проведения ОПМ по факту торговли людьми в группе лиц задержаны гражданин А. и гр-ка Л., по предварительному сговору совершили сделку продажи за 80 000 тенге гражданки В. для сексуальной эксплуатации. Данный факт зарегистрирован в в Единый реестр досудебного расследования по статье 128 части 2 пункта 1 УК РК "Торговля людьми в группе лиц", – говорится в сообщении департамента внутренних дел столицы.
Также сотрудниками УБОП в сауне задержана администратор заведения, которая за материальное вознаграждение свела клиента сауны с девушкой, предоставляющей интимуслуги. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по ст. 309 ч. 1 УК РК "Сводничество".
Кроме того, по факту незаконного лишения свободы сотрудниками полиции в ходе проведения ОПМ задержана гражданка, которая из корыстных побуждении насильно с целью сексуальной эксплуатации удерживала женщину. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по ст. 126 ч. 3 п. 2 УК РК "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации".
Отмечено, что по данным фактам потерпевшие помещены в учреждение "Центр временного проживания и реабилитации жертв торговли людьми "Комек" при ЧФ "Коргау Астана". Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания ДВД Астаны.