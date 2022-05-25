Девушку пытались изнасиловать в лифте дома в Шымкенте

Сегодня, 25 мая, в Каратауское РУП департамента полиции города Шымкент поступило заявление от местной жительницы, сообщает Kazpravda.kz.

"Молодая женщина рассказала, что в лифте дома её пытался изнасиловать неизвестный", - проинформировали в ДП.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 24-120 УК РК "Покушение на изнасилование".

"В департаменте полиции создали специальную группу из числа опытных оперативников, нацеленную на установление личности подозреваемого и его задержание", - говорится в информации.

Дело находится на особом контроле руководства ДП, отметили в пресс-службе.