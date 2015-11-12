Девять человек погибли при падении самолета на жилой дом в Огайо

Происшествия
Жертвами падения самолета на жилой дом в городе Экрон, штат Огайо, стали девять человек – два пилота и семь пассажиров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Из находившихся в момент катастрофы на земле не пострадал никто – в доме было пусто, подтвердили Associated Press местные должностные лица.

Флоридская фирма Pebb Enterprises, занимающаяся недвижимостью, заявила, что среди пассажиров самолета были двое из ее руководителей и пятеро сотрудников.

Работники экстренных служб приступили к извлечению тел погибших. Начато расследование обстоятельств аварии, чтобы определить причину падения воздушного судна.

10-местный бизнес-джет Hawker H25 вылетел из Дейтона и планировал совершить посадку на аэродроме Экрон Фултон, однако упал в трех километрах от него. При падении он оборвал провода коммунальной линии электропередачи. После того как самолет врезался в жилой дом, он загорелся и развалился на части.

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