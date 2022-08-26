Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Девять человек, в том числе четверо детей, отравились хлором в сауне в Аксу

Девять человек отравились хлором в сауне в городе Аксу, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Специалисты областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля выяснили, что в сауне три семьи отдыхали утром 24 августа. А вечером, в 20:30, они обратились в приёмный покой горбольницы. У всех были признаки токсического действия хлора. 

«Со слов обратившихся, все они находились в сауне, которая расположена в Аксу. Они обратили внимание на резкий запах хлорсодержащих веществ. После пребывания в воде у детей появились жалобы на боли в глазах, слезотечение, ринорею, першение в горле, головную боль, в связи с чем родители обратились за медицинской помощью, – рассказали в пресс-службе ДСЭК. – Проводится эпидемиологическое расследование».

По данным управления кризисными ситуациями Департамента по чрезвычайным ситуациям, в больницу пострадавших доставили с отравлением хлором. После осмотра врачей троих школьников госпитализировали. Один из них – ученик третьего класса, второй – первоклассник, третий – 14-летний гражданин Германии.

По сведениям ДСЭК, школьников уже выписали из больницы.

Лёгкое отравление также диагностировали у пятилетней девочки и четверых взрослых. Ожог роговицы получила девятилетняя девочка. Их осмотрели терапевты и отправили домой.

В областном Департаменте полиции начали досудебное расследование по уголовной статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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