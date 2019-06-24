Девять детей выпали из окон в Нур-Султане с начала года – статистика полиции
С начала года на территории Нур-Султана зарегистрировано 9 случаев выпадения детей из окон, один с летальным исходом. Такие данные привели в столичном департаменте полиции, передает Kazpravda.kz.
Как отметили в полиции, большая часть несчастных случаев происходит с детьми в связи с невнимательным отношением родителей к их безопасности.
"Когда ребенок исчезает из поля зрения взрослых и остается один с открытым окном, риск падения очень велик", - в очередной раз напомнили в ДП.
Так, вчера, 23 июня, в детскую городскую больницу со множественными травмами был доставлен 10-летний мальчик, который выпал из окна 5-го этажа.
Департамент полиции города обращается к родителям с рекомендациями, как защитить ребенка от падения из окон:
- не держите окна открытыми, если дома ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать роковой в жизни вашего ребенка; - никогда не рассчитывайте на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ним наружу; - установите на окна специальные системы защиты, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно; - отодвиньте всю мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.