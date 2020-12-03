Девять основных отраслей охватил Атлас новых профессий Казахстана

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Фото: vecher.kz
Разработанный в Казахстане Атлас новых профессий и компетенций, востребованных на рынке труда, охватывает 9 основных отраслей экономики и объединил новые, трансформирующиеся, а также исчезающие профессии и компетенции.

Это современный инструмент профориентации, который способен помочь гражданам сделать правильный выбор специальности с учетом ее перспективности в будущем, организациям образования – актуализировать учебные планы с учетом необходимости обучения казахстанцев новым навыкам и компетенциям.

Разработка Атласа осуществлялась во исполнение пункта 39 Плана действий по реализации предвыборной программы Президента РК «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, полученных в ходе общенациональной акции «Бiрге», утвержденного Указом Президента РК от 19 июня 2019 года.

Для реализации проекта «Атлас новых профессий и компетенций, востребованных на рынке труда» 31 октября 2019 года был заключен Меморандум о взаимном сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения РК, Министерством образования и науки РК и ТОО «Евразийская группа».

Основной целью Атласа является анализ текущих профессий, определение будущих трендов рынка труда, специальностей и навыков, которые станут актуальными или появятся в ближайшем десятилетии, с учетом трансформирующихся и исчезающих профессий.

Атлас новых профессий и компетенций, востребованных на рынке труда Казахстана, сформирован по 9 основным отраслям и объединил новые, трансформирующиеся, а также исчезающие профессии и компетенции. 8 отраслей (нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, информационно-коммуникационные технологии, энергетика, туризм, строительство) были охвачены МТСЗН в рамках проекта Всемирного банка «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест», исследование горно-металлургической отрасли осуществлялась ТОО «Евразийская группа» самостоятельно.

Методология разработки Атласа основана на международном опыте и с учетом мировых трендов развития отраслей экономики. Она включала проведение прогнозных сессий с предметным погружением по технологии рапид форсайт (rapid foresight) с участием отраслевых экспертов в лице представителей производства, государственных органов, отраслевых ассоциаций и пр.

Форсайт-исследование получило широкий охват по стране: было опрошено более 2 тыс. отраслевых экспертов, руководителей ключевых профильных министерств индустрии и инфраструктурного развития, энергетики, сельского хозяйства, культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, образования и науки, крупнейших отраслевых ассоциаций, ТОП-менеджеров и опытных работников отечественных промышленных и индустриальных компаний, представителей всех уровней системы образования.

По итогам масштабных исследований определено 239 новых, 95 трансформирующихся и 129 исчезающих профессий.

Определенные в Атласе новые профессии позволяют понять, какие компетенции и работники будут востребованы в будущем в соответствии с внедрением новых технологий.

В перечень трансформирующихся профессий вошли востребованные в настоящее время, но для сохранения их актуальности специалистам уже необходимо осваивать новые навыки и повышать уровень квалификации. Таким образом, Атлас является ориентиром, в каком направлении следует развивать свои компетенции.

Исчезающие профессии уже сейчас дают государству ориентиры о возможной невостребованности некоторых профессий, которые теряют свою актуальность по мере технологического развития.

Разработанный Атлас – это современный инструмент профессиональной ориентации, который способен помочь каждому гражданину Казахстана сделать правильный выбор специальности с учетом ее перспективности в будущем, организациям образования – актуализировать учебные планы с учетом необходимости обучения казахстанцев новым навыкам и компетенциям, востребованным со стороны работодателей и в соответствии с потребностями экономики.

Для удобного использования результатов Атласа подготовлен электронный путеводитель в интерактивном подмодуле на портале «Электронной биржи труда», а также мобильное приложение Атласа для платформ IOS и ANDROID.

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