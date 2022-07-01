Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Экономика
Девять тенге за рубль – комментарий Нацбанка Казахстана

О ситуации с курсом рубля высказались в Национальном банке Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Национальный банк Казахстана по текущей ситуации с курсообразованием пары тенге/рубль сообщает, что в течение июня произошло значительное укрепление рубля ко всем валютам, в первую очередь к доллару США.

«Столь значительное укрепление происходило на фоне введенных в РФ мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары, включая энергоресурсы, вкупе с существенным сокращением импорта. Несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта. Это, соответственно, привело к ослаблению курса тенге/рубль до минимальных исторических уровней 9 - 9,1 тенге за рубль», – аргументировали в Нацбанке. 

В Российской Федерации идет открытая дискуссия относительно мер по нормализации курса рубля. При этом принятие прямых мер осложняется введенными санкциями против РФ, обозначили Нацбанке РК.

«В свою очередь, обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США. Рынок тенге/рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования, что связано с торговым дисбалансом между РФ и РК, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Российскую Федерацию за тенге. Этим обуславливается низкий спрос на тенге в РФ, в отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли», – пояснили здесь.

Национальный банк следует политике плавающего обменного курса, что исключает накапливание дисбалансов и одновременно позволяет сохранить золотовалютные резервы страны. Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены.

Национальный банк раскрывает информацию обо всех совершенных по итогам месяца операциях на валютном рынке, включая интервенции за счет золотовалютных активов либо операции от лица Национального фонда, или ЕНПФ.

 

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