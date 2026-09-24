Девять военнослужащих ВМС погибло во время учений на Каспии - сообщение МО

Происшествия

Трое спасено, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра военнослужащие были унесены в море, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

"По предварительной информации, в море были унесены 19 военнослужащих. На данный момент зафиксирована гибель 9 военнослужащих. Трое спасено, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб", - говорится в сообщении.

В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службы. На место происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с министром обороны генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.

Министерство обороны выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, заверили в ведомстве.
 

#минобороны #гибель #военнослужащие

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