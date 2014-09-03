Девятилетний ребенок стал свидетелем убийства в Актобе

В Актобе обнаружен труп 20-летней девушки с признаками насильственной смерти, свидетелем убийства которой стал ее 9-летний брат, сообщает портал "Мой город"
со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.
"29 августа около 10 часов утра в одном из домов по ул. Жанкожа батыра был обнаружен труп 20-летней девушки с признаками насильственной смерти.
На теле потерпевшей обнаружены 20 колото-резаных ножевых ранений.
В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 96 ч. 1 УК РК – "Убийство. Было установлено, что свидетелем происшествия оказался 9-летний брат потерпевшей", – указывается в информации.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Алматы, который в тот же день примерно в 11.30 покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с 21-го этажа дома.