Происшествия , Общество
Девятилетний ребенок утонул в ливневом канале в Караганде
Девятилетний мальчик утонул в ливневом канале в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Несчастный случай произошел 3 апреля возле дома по улице Серова Караганды.
В 15:45 на пульт 112 поступило сообщение от очевидцев о том, что ребенок во время игры утонул в ливневом канале открытого типа.
Спустя час после вызова спасатели извлекли тело мальчика 2012 года рождения.