Девятилетний мальчик утонул в ливневом канале в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Несчастный случай произошел 3 апреля возле дома по улице Серова Караганды.

В 15:45 на пульт 112 поступило сообщение от очевидцев о том, что ребенок во время игры утонул в ливневом канале открытого типа.

Спустя час после вызова спасатели извлекли тело мальчика 2012 года рождения.