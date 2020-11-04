Политика
Деятельность МФО РК предлагается приравнять к финансовым организациям
Лаура Тусупбекова
Деятельность микрофинансовых организаций предлагается приравнять к финансовым организациям. Соответствующие поправки по вопросам восстановления экономического роста одобрил Мажилис в первом чтении на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил министр национальной экономики Руслан Даленов, приравнивание деятельности микрофинансовых организаций к финансовым организациям обеспечит поддержание добросовестной конкуренции и защиту прав потребителей финансовых услуг.

Также согласно законопроекту, предлагается ряд поправок, направленных на совершенствование денежно-кредитной политики.
Так, для унификации норм законодательства предлагается вместо ставки рефинансирования основным инструментом денежно-кредитной политики сделать базовую ставку.

Кроме того, предлагаются поправки, направленные на совершенствование механизма предоставления синдицированного займа.

"Это позволит нескольким банкам и международным финансовым организациям предоставлять кредит заемщику в рамках одного договора", - пояснил глава МНЭ.

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